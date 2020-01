L’Arménie mieux classée en termes de lutte contre la corruption

Si elle a avancé dans le classement mondial des pays en termes de respect des normes démocratiques, l’Arménie a reculé en revanche dans celui des plus corrompus, deux indicateurs qui vont d’ailleurs souvent de paire. Dans son rapport annuel de 2019 sur la corruption dans le monde, publié le 23 janvier, Transparency International situe l’Arménie à la 77e place, aux côtés de Bahrain et des ïles Solomon, sur les 180 pays et territoires étudiés par cette ONG basée à Berlin. L’Arménie et sept autres pays se partageaient la 105e place dans le precedent rapport sur la même problématique publié l’année précédente. Transparency International attribuait en 2018 la “note” de 35 sur 100 à l’Arménie, qui se voit accorder un 42 dans le dernier rapport. En termes de corruption, sinon pour ce qui concerne la démocratie, l’Arménie reste moins bien notée que la Géorgie voisine, qui se situe à la 44e place, mais elle est bien mieux notée que ses autres voisins, l’Azerbaïdjan, l’Iran et la Turquie.

“Après la révolution de 2018 et la formation d’un nouveau Parlement, [l’Arménie] laisse espérer des développements prometteurs dans la mise en place de politiques anticorruption”, commente Transparency International dans son rapport, qui nuance toutefois son avis en précisant que “malgré ces améliorations, les conflits d’intérêts et les activités non transparentes et dissimulées au public restent des obstacles à l’éradication de la corruption dans le pays. Si améliorer le niveau d’intégrité politique nécessitera du temps et des moyens, accroître la confiance de l’opinion dans les forces de l’ordre et l’appareil judiciaire relève d’une étape liminaire critiques nécessitant des mesures appropriées et équilibrées dans le cadre d’efforts plus efficaces pour lutter contre corruption”.

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian n’a pas pris ombrage de ces reserves et s’est félicité du dernier rapport de Transparency International lors de la reunion hebdomadaire du conseil des ministres jeudi à Erevan, en soulignant : “Nous avons progressé de 28 points” dans le classement. N.Pashinian n’a pourtant de cesse d’affirmer qu’il a éradiqué la “corruption systémique” en Arménie depuis son arrivée au pouvoir à Erevan en mai 2018 à la faveur de la “Révolution de velours”. Le nombre d’enquêtes pour corruption lances par les autorités compétentes d’Arménie a augmenté considérablement depuis le changement de pouvoir, la plupart visant d’anciens responsables ou des personnes qui leur étaient liées.