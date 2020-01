Les relations entre l’Arménie et les Pays-Bas sont “excellentes”…

Le ministre néerlandais des affaires étrangères, Stef Blok, a désigné jeudi 23 janvier comme “excellentes” les relations entre les Pays-Bas et l’Arménie et a confirmé les projets visant à ouvrir bientôt une ambassade des Pays-Bas à Erevan. S.Blok a aussi évoqué les “excellentes perspectives” en vue de renforcer les relations bilatérales lors de la visite sans precedent effectuée par un chef de la diplomatie néerlandais en Arménie. “A l’occasion de cette visite, je voudrai souligner les excellentes relations bilatérales entre l’Arménie et les Pays-Bas”, a déclaré le chef de la diplomatie néerlandais à l’issue (...)