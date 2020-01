L’homme qui avait tiré sur un immeuble municipal de Erevan a été arrêté

Un individu qui avait fait irruption dans un immeuble municipal de Erevan et avait fait usage de son arme à feu s’est rendu aux forces de police qui encerclaient le bâtiment jeudi 23 janvier. Les policiers avaient établi un cordon de sécurité autour du Erebuni Plaza Business Center aussitôt après que les coups de feu eurent été tirés, en assurant aux journalistes présents en nombre que la « situation est sous contrôle”. Dans un communiqué écrit publié à l’issue de l’opération, la police nationale a précisé que son chef, Arman Sargsian, avait personnellement négocié avec le tireur isolé afin qu’il lui remette son arme et se rende. L’individu non identifié a été ensuite emmené au poste de police dans le véhicule de A.Sargsian, toujours selon le communiqué de police, qui précise qu’il « n’y a eu aucun blessé », mais que l’enquête devait définir les circonstances exactes de cette attaque et éventuellement les mobiles du tireur, dont la police affirmait pour l’instant ne rien savoir.

Erebuni Plaza abrite les bureaux des Nations unies, de plusieurs sociétés privées ainsi que les bureaux de R.Kotcharian et de deux media proches de l’ancien président emprisonné. Leurs employés n’ont pas été autorisés à quitter l’immeuble pendant l’opération de police qui a duré deux heures. Un journaliste travaillant pour le site web Yerevan.Today a indiqué avoir vu un homme armé et avoir entendu des coups de feu au rez-de-chaussée de l’immeuble avant de se réfugier dans un abri sûr. Elle précise que les autorités lui auraient intimé l’ordre, ainsi qu’à ses confrères, d’évacuer l’immeuble après l’opération. Le directeur du bureau de Kotcharian, Victor Soghomonian, a indiqué aux journalistes qu’il était vide durant l’incident. Il a affirmé ne pas savoir si le tireur en voulait de quelque manière à l’ancien président, qui fait face à des accusations de coup d’Etat qu’il dément avec véhémence. « Je ne dispose d’aucune information actuellement”, a indiqué M.Soghomonian. Le premier ministre Nikol Pachinian n’a pas tardé à réagir à cet incident. “Toute manifestation de violence, quels qu’en soient les motifs ou les justifications, est inacceptable”, a écrit N.Pachinian sur sa page Facebook en concluant en ces termes : “Non à la violence ! Arménie sans violence !”