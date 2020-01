Revue de la presse arménienne du 21 janvier 2020

Politique

Retour sur la mort de l’ancien chef du Service de sécurité nationale/ La presse revient sur la mort de l’ancien chef du Service de sécurité nationale, Georgi Kutoyan, qui a été retrouvé mort par balle vendredi dernier (cf. revue du 17 au 20 janvier 2020). D’après le procureur général, Artur Davtian, Kutoyan « s’est très probablement suicidé ». Davtian a déclaré aux journalistes que les enquêteurs ont trouvé « pas mal d’informations témoignant d’un suicide ». Il a cependant averti qu’ils continuaient à examiner d’autres hypothèses, notamment celle du meurtre. Le Comité d’enquête indique que les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace de violence sur le corps, mais qu’ils attendent les résultats de plusieurs tests médico-légaux qui pourraient apporter plus de lumière sur la mort de Kutoyan.

Création d’une commission ad hoc chargée de rédiger les modifications constitutionnelles/ La presse indique qu’en vertu d’un décret signé par le Premier ministre Nikol Pachinian, au début du mois, une commission ad hoc chargée de rédiger les modifications constitutionnelles prévues par le gouvernement a été créée. Elle sera composée de 15 membres, dont le ministre de la Justice, le représentant du gouvernement à la Cour européenne des droits de l’homme, l’Ombudsman, un représentant des juges du pays, six juristes, qui seront choisis par le Ministère de la justice sur une base compétitive, deux membres de la société civile et des représentants des trois forces politiques représentées au parlement arménien. Vladimir Vartanian, le Président de la commission parlementaire des affaires juridiques, représentera l’alliance « Mon pas » de Nikol Pachinian. Les partis d’opposition « Arménie lumineuse » et « Arménie prospère » seront représentés respectivement par Taron Sahakian et Gevorg Petrosian. La presse rappelle que le gouvernement avait annoncé en octobre dernier son intention de modifier la constitution dans le cadre de sa stratégie de réforme des systèmes judiciaire et électoral nationaux. Cette stratégie prévoit des modifications constitutionnelles relatives au travail des organes judiciaires et à la conduite des élections. Commentant les spéculations persistantes selon lesquelles Pachinian envisage de restaurer le système de gouvernement présidentiel dans le pays, la cheffe du groupe parlementaire au pouvoir, Lilit Makunts, a déclaré lundi qu’elle ne voyait pas la nécessité d’un changement aussi radical. Elle a cependant déclaré qu’il appartenait à la commission de recommander si l’Arménie doit rester une république parlementaire. Le parti « Arménie lumineuse » a déclaré pour sa part que les changements constitutionnels prévus devraient mettre fin à la « surconcentration du pouvoir dans l’exécutif » tout en préservant le système parlementaire.

Les élections dans le Haut-Karabakh se tiendront le 31 mars 2020/ La presse indique que les prochaines « élections présidentielles et législatives du Haut-Karabakh » se tiendront le 31 mars 2020.

Relations internationales

Sergueï Lavrov sur les relations arméno-russes/ Armenpress rend compte des déclarations sur les relations arméno-russe du Ministre russe des affaires étrangères par intérim, Sergueï Lavrov. Selon l’agence de presse, dans des remarques destinées aux médias à l’occasion du rapport sur les performances diplomatiques russes pour 2019, Lavrov a indiqué que 2019 a été une année plutôt chargée et productive pour les relations arméno- russes et qu’ « après certaines interruptions liées aux réformes, la coopération amicale et globale a repris ». « Le dialogue politique a été intensif par nature. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a rencontré six fois le président russe Vladimir Poutine et quatre fois le premier ministre Dmitri Medvedev. Afin d’utiliser pleinement le potentiel existant, un accord de principe a été conclu sur le renforcement du partenariat entre les chefs des différents ministères » a déclaré Lavrov. Il a également mentionné que le partenariat entre les parlements, les municipalités, les ONG, les médias, ainsi que dans les secteurs militaro-technique, scientifique-éducatif et culturel a été renforcé. Lavrov a également souligné « la présidence productive de l’Arménie au sein de l’Union économique eurasiatique ».

Le Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas arrivera en Arménie en visite officielle les 22 et 23 janvier/ Les journaux indiquent que le Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, Stef Blok, arrivera en Arménie en visite officielle les 22 et 23 janvier où il rencontrera son homologue arménien et le Premier ministre, Nikol Pachinian. Le Ministre se rendra également au Mémorial du génocide arménien pour rendre hommage à la mémoire des victimes. Rappelons que le Parlement des Pays-Bas avait adopté le 5 décembre dernier le supplément budgétaire du Ministère des Affaires étrangères pour 2020, qui fournira les fonds nécessaires à l’ouverture de l’ambassade des Pays-Bas à Erevan.

Economie

Le Président de l’Arménie a rencontré les représentants du groupe Thales/ La presse indique que le Président de l’Arménie, Armen Sarkissian, qui est en visite de travail en Suisse, a rencontré à Zurich le vice-président senior du groupe Thales pour l’Amérique latine et l’Eurasie, Hervé Dammann, et l’ancien vice-président de la société française, Raphael Eskinazi. D’après le communiqué, les parties ont évoqué la coopération dans le domaine des nouvelles technologies, en particulier la mise en œuvre de projets communs en matière d’intelligence artificielle, de gestion des données numériques et dans un certain nombre d’autres domaines. « Les représentants de la société ont une nouvelle fois réaffirmé leur volonté de coopérer en marge de l’initiative présidentielle arménienne ATOM (Advanced Tomorrow) et ont déclaré que l’Arménie dispose d’un capital humain de haute qualité, d’une bonne base éducative et technologique » indique le service de presse du Président arménien.

Les prix du gaz n’augmenteront pas avant le 1er avril 2020/ Commentant les récentes informations, le vice-premier ministre, Mher Grigorian, n’a pas exclu la possibilité d’une augmentation des prix du gaz naturel russe fourni aux ménages et aux entreprises arméniennes (cf. revue du 17 au 20 janvier 2020). Grigorian a réitéré ses assurances antérieures selon lesquelles les prix n’augmenteront pas au moins jusqu’au 1er avril 2020. Grigorian a insisté sur le fait que le gouvernement arménien et Gazprom ne sont pas parvenus à un accord sur une augmentation des prix qui entrerait en vigueur plus tard dans l’année. Mais il a noté en même temps que la filiale arménienne de Gazprom a besoin de revenus supplémentaires pour faire des investissements dans le réseau de distribution de gaz du pays. « Nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit d’une question de sécurité, d’efficacité et de bon entretien de l’infrastructure [gazière] » a déclaré Grigorian.

Social

Une nouvelle exigence en matière de sécurité alimentaire provoque des manifestations des éleveurs/ La presse rend compte d’une manifestation de plus d’une centaine d’éleveurs et de bouchers devant le bâtiment du gouvernement qui protestaient contre l’interdiction de l’abattage du bétail à domicile imposée par l’agence gouvernementale en charge de la sécurité alimentaire. Cette interdiction, en vigueur depuis le 15 janvier, signifie que le bétail et les autres animaux de ferme ne peuvent être abattus que dans les 24 abattoirs actuellement en activité en Arménie. Les magasins et les étals des marchés sont désormais tenus d’avoir des documents certifiant que la viande qu’ils vendent provient de ces abattoirs. L’Inspection d’Etat de la sécurité alimentaire affirme que cela contribuera à empêcher la vente de viande malsaine ou contaminée et donc à protéger les consommateurs. Cependant, certains éleveurs, qui ont l’habitude d’abattre leur bétail dans leurs fermes et leurs cours, s’opposent fermement à cette nouvelle exigence, affirmant qu’elle leur impose une lourde charge financière. La presse indique que les manifestants ont déclaré qu’ils intensifiaient la pression sur le gouvernement en bloquant les autoroutes menant à Erevan.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie