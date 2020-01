41 963 touristes en Artsakh l’an dernier contre 28 588 en 2018

41 963 touristes ont visité l’Artsakh en 2019 contre 28 588 en 2018 soit une augmentation très forte de 46,7% a indiqué Lernik Hovhannisyan ministre de la Culture, de la jeunesse et du tourisme de l’Artsakh.

L’an dernier 19 160 touristes venaient de Russie, 7 527 des Etats-Unis, 1 661 de France, 765 d’Allemagne, 699 du Liban, 685 de Pologne, 671 de Chine, 594 d’Argentine, 575 du Canada et 568 de Syrie. La capacité d’hébergement hôtelier de l’Artsakh avec 1 930 lits a augmenté de plus de cinq fois au cours des cinq dernières années. Le site de Tigranakert avec son musée fut visité l’an dernier par plus de 15 000 touristes reste l’un des lieux les plus prisés des touristes qui se rendent en Artsakh.

Krikor Amirzayan