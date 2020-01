Nikol Pachinian a affirmé que la somme consacrée aux festivités du Nouvel An à Erévan passera cette fin d’année de 271 millions à 570 millions de drams

Le gouvernement arménien envisage de consacrer un budget plus important pour les festivités du Nouvel An prochain à Erévan afin d’offrir non seulement aux touristes mais également aux citoyens d’Arménie de vivre intensément les fêtes de fin d’année. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian répondait ainsi à la question d’un député d’« Arménie lumineuse » qui demandait si le gouvernement savait combien de citoyens arméniens ont passé les fêtes de fin d’année à l’étranger. Nikol Pachinian a répondu qu’il n’y avait pas un décomptage de ce chiffre de citoyens arméniens qui ont séjourné à l’étranger pour les fêtes du Nouvel An mais il a affirmé qu’au leu des 271 millions de drams consacrés cette année à ces fêtes de fin d’année à Erévan, à la fin de l’année, 570 millions de drams seront investis pour ces fêtes.

Krikor Amirzayan