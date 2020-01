Nikol Pachinian fera tout pour qu’il y ait une enquête objective sur la mort de Kutoyan

Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré hier que son gouvernement contribuerait à garantir une enquête objective et approfondie sur la mort de Georgi Kutoyan, ancien chef du Service de sécurité nationale arménien (SNS).

Pachinian a également nié avoir montré un manque de respect envers Kutoyan et sa famille.

Kutoyan, 38 ans, qui dirigeait le SNS pendant les dernières années du mandat de président de Serge Sarkissian, a été retrouvé mort par balle le 17 janvier dans son appartement à Erevan. Les enquêteurs ont laissé entendre qu’il s’était probablement suicidé, ou qu’il y avait été conduit.

S’exprimant devant le Parlement arménien, Nikol Pachinian a déclaré : « Je pense que les membres de la famille de M. Kutoyan doivent être les plus intéressés par le plein établissement des circonstances de l’événement et je pense qu’ils devraient coopérer pleinement avec l’organe d’enquête afin que le la vérité soit pleinement établie. « »J’ai déjà dit et je répéterai que je garantis que le gouvernement utilisera tous ses leviers possibles pour que ce cas ainsi que tous les autres soient résolus dans leur intégralité", a-t-il ajouté lors de la séance de questions-réponses du gouvernement à l’Assemblée nationale.

Les alliés politiques de Sarkissian et d’autres détracteurs du gouvernement arménien l’ont accusé de ne pas rendre suffisamment hommage à Kutoyan. Ils ont en particulier déploré le fait que Pachinian n’a pas directement présenté ses condoléances aux proches de l’ancien chef du SNS.

Pachinian a rejeté ces accusations. « En réponse à une question des médias, j’ai exprimé mes condoléances à la famille en deuil de Kutoyan », a-t-il justifié.

Pachinian a également fait valoir que la direction actuelle du SNS ainsi que le secrétaire de son Conseil de sécurité nationale ont assisté à un service de requiem pour Kutoyan, et à ses funérailles. Le Premier ministre a également noté que la garde d’honneur du SNS avait escorté le corps de Kutoyan lors des funérailles.

« Je crois que nous avons correctement fait ce qui devait être fait », a-t-il résumé.

Kutoyan a été nommé directeur de l’agence de sécurité la plus puissante d’Arménie en février 2016. Pachinian l’a limogé en mai 2018 immédiatement après son arrivée au pouvoir suite à la Révolution de velours qui a renversé Sarkissian.