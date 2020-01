L’Arménie est classée 86e des 165 pays analysés sous l’angle de la démocratie par The Economist

Selon le centre de recherches et de statistiques britannique Economist Intelligence Unit dépendant du groupe The Economist, l’Arménie est à la 86e place des 165 pays étudiés à l’index de la démocratie en 2019. Cinq critères sont retenus pour ce classement, l’état des élections et le pluralisme, la liberté politique, le travail gouvernementale et la participation citoyenne ainsi que la culture politique. Les pays sont classés dans quatre catégories de régimes politiques.

L’Arménie était classée 108e en 2018, elle avance ainsi de 22 places dans le classement. L’Arménie devance tous les pays de la région, puisque la Géorgie est 89e, la Turquie 110 et l’Azerbaïdjan en bas du classement occupe la 146e place…Notons que la Russie est 134e et l’Iran en 151e position.

La Norvège, l’Islande, la Suède, la Nouvelle Zélande et la Finlande sont en tête du classement.

Krikor Amirzayan