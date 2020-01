La majorité parlementaire bloque une enquête concernant le maire d’Erevan

La majorité progouvernementale du Parlement arménien a rejeté hier les demandes de l’opposition pour la création d’une commission parlementaire ad hoc qui enquêterait sur les dons controversés acceptés par l’administration municipale d’Erevan.

Le parti d’opposition Lumineuse Arménie (LHK) a exigé une telle enquête le mois dernier après qu’un membre du conseil municipal qui lui était affilié, Davit Khazhakian, a dénoncé ces dons et mis en doute leur légalité.

Hayk Marutian, le maire d’Erevan, allié du Premier ministre Nikol Pachinian, a été nommé à contrecœur à la fin novembre par des entreprises privées qui ont fait don d’au moins 21 camions de collecte des ordures à la municipalité au cours des derniers mois.

Il est apparu que 14 d’entre eux provenaient d’une entreprise de construction qui avait obtenu en mars 2019 la permission du maire de construire un complexe résidentiel dans une banlieue d’Erevan. Trois autres véhicules ont été mis à disposition par une autre société qui serait contrôlée par l’un des hommes d’affaires les plus riches d’Arménie.

Khazhakian a affirmé que les dons onéreux avaient été faits en échange des permis de construire qui leur avaient été accordés. Marutian a fermement nié une telle contrepartie.

La direction du LHK a affirmé que les assurances du maire ne sont pas convaincantes et a demandé que le Parlement enquête sur les « risques de corruption » dans le bureau du maire. Le parti Arménie prospère (BHK), l’autre force d’opposition détenant des sièges à l’Assemblée nationale, a soutenu l’initiative du LHK.

Les députés représentant l’alliance Mon pas de Pachinian ont toutefois bloqué la création d’un tel organe, affirmant que la loi arménienne ne permet pas au Parlement de s’immiscer dans le travail des autorités locales.

Le leader de la LHK, Edmon Marukian, a condamné la position de la majorité du Parlement comme un coup dur porté à la démocratie et à la responsabilité du gouvernement. « Avec ce pas en arrière, vous montrez au peuple arménien que vous avez peur d’enquêter sur les risques de corruption », a-t-il fustigé face aux dirigeants de la majorité.

Marukian a émis l’hypothèse que le maire d’Erevan avait averti le bloc au pouvoir qu’il « aurait des problèmes » si des parlementaires progouvernementaux et de l’opposition examinaient les dons controversés.

Ararat Mirzoyan, président du Parlement et membre de Mon pas, a rejeté les allégations de Marukian. « Nous tous, y compris les pouvoirs exécutif et législatif et les gouvernements locaux, ne devons agir que dans les limites des pouvoirs définis par la Constitution et les lois », a-t-il justifié.

Pachinian a soutenu cette position lorsqu’il a pris la parole mercredi au Parlement.