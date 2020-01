Vartiné Ohanian est la première femme Arménienne ministre dans le gouvernement libanais

Une Arménienne est nommée au sein du nouveau gouvernement libanais qui vient de se former. Il s’agit de Vartiné Ohanian qui occupera -selon le journal arménien « Aztag »-le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports du Liban. « C’est la première fois qu’une femme Arménienne fait partie du gouvernement libanais, et cette fois-ci je dois reconnaitre que les femmes son plus nombreuses au sein du gouvernement avec 6 femmes ministres » a confié Chahan Kandaharian le rédacteur du journal « Aztag ». Vartiné Ohanian occupait la fonction de directrice du « Centre des besoins spéciaux Zvartnots ». A signaler également que dans l’ex-gouvernement libanais, un autre Arménien, Avédis Kitanian occupait le poste de ministre du Tourisme.

Krikor Amirzayan