En Azerbaïdjan les soldats d’origine Talysh sont utilisés en tant que « chair à canon » et envoyés au front arméno-azéri à la frontière de l’Artsakh ou de l’Arménie a affirmé Mirnaib Zabarov un Talysh vivant en Azerbaïdjan. Selon ce dernier, Bakou place au front les soldats Talysh et la majeure partie des soldats azéris du front sont des représentants des minorités nationale.

Selon M. Zabarov l’Azerbaïdjan viole régulièrement les droits des minorités vivant dans le pays et suite à ces pressions, ces dernières années plus de 300 000 Talysh auraient quitté l’Azerbaïdjan où il est interdit de prononcer le mot « Talysh ». Bakou fait disparaître les traces du patrimoine culturel de ce peuple d’origine iranienne vivant sur les bords de la Caspienne au sud-est de l’Azerbaïdjan et au nord-est de l’Iran. Ils seraient plus d’un million de Talysh dans la région dont près de 400 000 en Azerbaïdjan même si officiellement les autorités évoquent le chiffre de 76 000. M. Zabarov affirme que les Azéris détestent les minorités nationales vivant dans le pays. « Personne ne les oblige à vivre en Azerbaïdjan et si ce pays ne leur plait pas, qu’ils le quittent » affirment nombre d’Azéris issus des milieux officiels. Dans ces conditions, l’indépendance des Arméniens de l’Artsakh du joug oppresseur azéri était une nécessite et un gage de vie…

Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)