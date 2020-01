Voici le message de Vartan Petrossian en réaction au scandale de l’opéra de Dresde en Allemagne, qui s’est montré complice d’un artiste Azerbaidjanais en le soutenant et évinçant à sa demande de la programmation une artiste d’origine arménienne.

“J’ai été informé de l’incident scandaleux qui a récemment eu lieu à l’Opéra de Dresden. En résumé, le chanteur Yusuf ¬Aivazov a refusé de chanter avec la chanteuse arménienne Ruzan Mantashyan. C’est la raison pour laquelle le contrat en cours de cette dernière a été annulé. Je lis les médias et je suis choqué, la colère monte en moi et je n’arrive pas à croire qu’une chose aussi vile et aussi insidieuse puisse se produire aujourd’hui dans les milieux artistiques, de plus en Europe, et surtout dans un pays aussi civilisé que l’Allemagne.

Depuis, des dizaines d’années, je travaille en tant qu’acteur sur différentes scènes en France avec des troupes de théâtre internationales et multiculturelles, parmi une distribution d’artistes français, arabes, russes, italiens, juifs, portugais, turcs… et à chaque fois je suis admiratif des relations de grande classe des acteurs, metteurs en scène, producteurs, machinistes, techniciens.

Dans le spectacle « N’ayez pas peur » du célèbre metteur en scène français, Robert Hossein, je suis monté sur scène pendant des mois, avec un collègue turc. Nous avons travaillé ensemble de façon chaleureuse, amicale, échangeant même sur le sujet douloureux des relations arméno-turques, en toute civilité et fraternité.

L’incident de l’Opéra de Dresden est un scandale. Une chose pareille est même impossible à imaginer pour un artiste travaillant en Europe. Le principal responsable de ce phénomène outrageant est la Direction de l’Opéra de Dresden. Au lieu d’y donner une dimension politique et prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du chanteur azerbaidjanais pour ses propos racistes, elle donne au contraire satisfaction à sa demande en annulant le contrat de la chanteuse arménienne. De plus, la Direction de l’Opéra de Dresden s’en lave les mains et déclare qu’elle n’a nulle envie de se mêler d’un lointain conflit arméno-azarbaidjanais qui a été délibérément amené au théâtre.

Je fais appel à tous mes collègues artistes de France, États-Unis, Canada, Russie, ainsi que d’Arménie et de tous les autres pays, pour faire entendre leur voix de protestation contre cette manifestation de chauvinisme sauvage ; dans le cas contraire le virus du racisme pourrait se propager sur les scènes européennes, devenir un précédant et faire naître des phénomènes encore plus intolérables.

Je m’adresse également aux Ministres des Affaires Etrangères et de la Culture de la République d’Arménie, pour faire une déclaration et prendre une position ferme dans cette affaire.”