Revue de la presse arménienne du 17 au 20 janvier 2020

Politique intérieure

L’ancien chef du Service de sécurité nationale, Georgi Kutoyan, retrouvé mort d’une balle dans la tête dans son appartement/ A la une des médias la nouvelle que l’ancien chef (2016-2018) du Service de sécurité nationale (SSN) de l’Arménie, Georgi Kutoyan, a été retrouvé vendredi mort d’une balle dans la tête dans son appartement à Erevan. Une enquête a été lancée par le Comité d’enquête. D’après les données préliminaires de l’enquête, vendredi Kutoyan a visité seul son appartement où, après avoir consommé de l’alcool, il a tiré 35 coups irréguliers sur le mur du salon avec un pistolet légalement détenu. L’enquête continue. Rappelons que Kutoyan avait travaillé comme assistant de Serge Sarkissian de 2011 jusqu’à sa nomination surprise comme chef du SSN en février 2016. Il a été licencié par le Premier ministre, Nikol Pachinian, en mai 2018, immédiatement après la « révolution de velours ». Kutoyan n’a fait aucune déclaration publique depuis lors. Il a également fait profil bas pendant son mandat. La presse note que Kutoyan est le deuxième ancien haut responsable de la sécurité retrouvé mort par balle au cours des quatre derniers mois. La presse rappelle que l’ancien chef de la police, Hayk Harutyunyan, avait été retrouvé mort d’une balle dans la tête dans sa maison de campagne en septembre 2019 (cf. revue du 28 au 30 septembre 2019). Les enquêteurs ont suggéré qu’il s’était suicidé. Selon la presse, tandis que Harutunyan était témoin de l’affaire du 1er mars 2008, les agences de l’application de la loi ont annoncé que Kutoyan n’était impliqué dans aucune affaire, ni comme témoin ni comme accusé. D’après les informations de la presse, après la mort mystérieuse de Kutoyan, l’autre ex-directeur du SSN, Artur Vanetsyan, a renforcé son service de sécurité.

Réactions à la mort de l’ancien chef du Service de sécurité nationale/ La presse indique que Serge Sarkissian s’est dit « profondément choqué » par le décès de Kutoyan lorsqu’il a présenté ses condoléances à la famille de Kutoyan. Dans une déclaration, l’ex-président a également demandé un examen public de l’enquête en cours. Armen Achotian, le vice-président du parti « Républicain » de Sarkisian, s’est également dit choqué par le « meurtre » de Kutoyan. « Cet incident tragique est très étrange et soulève de nombreuses questions » a indiqué Achotian tout en demandant une enquête « transparente et complète ». Le Président du parlement, Ararat Mirzoyan, a appelé à attendre les résultats de l’enquête et à ne pas faire pas d’hypothèses sur la mort de Kutoyan. Le vice-président du parlement, Alen Simonian, a cependant vaguement suggéré que la mort de Kutoyan était l’un des « échos du passé que nous entendons encore » tout en refusant d’élaborer sur son propos. Le secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie, Armen Grigoryan, a déclaré que les forces de l’ordre faisaient tout leur possible pour clarifier les circonstances de la mort et que les autorités étaient pleinement intéressées par une enquête ouverte. Selon lui, s’il y a un quelconque problème de sécurité, le Comité d’enquête fera un rapport. Le bureau du Premier ministre, Nikol Pachinian, a publié un communiqué selon lequel « Le Premier ministre de la République d’Arménie présente ses condoléances à la famille en deuil de Koutoyan. Il garantit également que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour révéler pleinement les circonstances de la mort de Gueorgui Kutoyan ». 168 jam note que cette déclaration a été faite à la suite des sollicitations des médias mêmes et n’a pas été mis sur le site ou le compte Facebook de Nikol Pachinian. La presse note que l’ancien Président, Serge Sarkissian, l’ancien chef du SSN, Artur Vanetsian, l’ancien chef de la police, Vladimir Gasparyan, le président de la Cour constitutionnelle, Hrayr Tovmasyan, des représentants de l’ancien parti au pouvoir « Républicain », des représentants du parti « Arménie prospère » ont assisté aux funérailles de Kutoyan.

Le principal responsable de l’attaque meurtrière contre le parlement arménien du 27 octobre 1999 a envoyé une lettre au Premier ministre/ La presse indique que le cabinet de Nikol Pachinian a confirmé l’information selon laquelle le principal responsable de l’attaque meurtrière contre le parlement arménien du 27 octobre 1999 (cf. revue du 26 au 28 octobre 2019), Nairi Hunanian, a envoyé une lettre au Premier ministre. Le cabinet a refusé de divulguer le contenu de la lettre. La presse note que Hunanian semble avoir écrit au Premier ministre peu après que les autorités chargées de l’application des lois aient décidé, à la fin du mois dernier, de reprendre l’enquête criminelle sur les meurtres de 1999. D’après la presse, elles vont probablement essayer d’établir si le groupe armé de Hunanian avait de puissants commanditaires. La presse rappelle que certains membres de familles et partisans des fonctionnaires assassinés soupçonnent toujours l’ancien Président Robert Kocharyan, et son successeur, Serge Sarkissian, alors Ministre de la sécurité nationale, d’avoir orchestré les assassinats pour éliminer de puissants rivaux politiques. La presse rappelle que Hunanian, qui purge une peine à perpétuité, avait demandé en octobre 2019 aux autorités de le libérer en libération conditionnelle, mais que sa demande avait été rejetée.

La police a ordonné une enquête pour savoir qui est l’officier de police qui a fait des déclarations obscènes sur Facebook en s’adressant au président de la Cour constitutionnelle/ La presse rend compte d’un commentaire Facebook d’un homme, apparemment un officier de police qui, sous une publication sur la mort de Kutoyan, s’est adressé au président de la Cour constitutionnelle, Hrayr Tovmasyan, en indiquant qu’il serait « le prochain ». La police a ordonné une enquête pour déterminer l’identité de l’officier de police en question.

Economie

« Gazprom Armenia » pourrait augmenter les prix de détail du gaz/ La presse indique que l’unique fournisseur de gaz du pays, « Gazprom Armenia », (détenu par le géant russe Gazprom) a confirmé vendredi qu’elle pourrait demander aux régulateurs des services publics d’augmenter ses prix de détail fixés pour les ménages et les entreprises. Selon le président de la Commission de réglementation des services publics, Garegin Baghramian, les deux parties poursuivent leurs discussions sur la « tarification à long terme ». Il a ajouté que la demande de réexamen des tarifs pourrait être présentée après avril, tout en ajoutant que cela ne signifie pas que les prix de l’électricité et de l’eau augmenteront en Arménie. La presse rappelle que le coût du gaz russe fourni aux consommateurs arméniens était resté inchangé après que Gazprom a augmenté son prix de gros pour l’Arménie en janvier 2019. Cela s’est traduit par des dépenses supplémentaires importantes pour « Gazprom Armenia », qui a déjà fait état de pertes financières croissantes au cours de l’année 2018. Les responsables arméniens ont déclaré jusqu’à présent que le réseau gazier peut compenser ces pertes par une réduction des coûts. Dans une déclaration publiée la veille du Nouvel An, Gazprom russe avait annoncé qu’il n’augmenterait pas davantage le prix du gaz fourni à sa filiale arménienne, au moins avant la fin de 2020. Rappelons que les ménages arméniens paient actuellement 139 drams (0,26 centimes) par mètre cube de gaz russe.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France en Arménie