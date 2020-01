Des députés Mexicains se sont rendus au mémorial du génocide des Arméniens à Erévan

Des députés Mexicains avec à la tête de la délégation Adolfo Tores Ramirez le président du groupe d’amitié Mexique-Arménie au Parlement mexicain et Nora Aroustamyan la présidente du groupe d’amitié parlementaire Arménie-Mexique se sont rendus mardi 21 janvier au mémorial du génocide à Erévan. Les députés mexicains ont déposé des fleurs devant la flamme éternelle du mémorial dédié aux victimes du génocide des Arméniens de 1915 dans l’Empire ottoman. Les députés visitèrent ensuite le Musée-institut du génocide. Adolfo Tores Ramirez a écrit dans le livre d’or du musée « nous devons tout faire pour que le monde respecte la mémoire, particulièrement cette du génocide des Arméniens et qu’on puisse vivre dans la paix. Le génocide doit être reconnu par tous et le peuple arménien soit le symbole de la paix ».

Krikor Amirzayan