Le président Bako Sahakian a assisté au Conseil de l’Armée de défense de l’Artsakh

A Stepanakert, Bako Sahakian le président de la République de l’Artsakh a participé aujourd’hui 21 janvier au Conseil de l’Armée de défense de l’Artsakh dédié aux réalisations de 2019 et les projets de 2020. Dans son intervention Bako Sahakian a félicité l’Armée de défense de l’Artsakh pour avoir en 2019 réalisé ses objectifs et assuré la sécurité de la population de la République de l’Artsakh. Il a également salué les réalisations et améliorations intervenues au sein de l’armée, lui permettant de disposer d’une plus grande puissance face à l’ennemi. Bako Sahakian a en outre affirmé que l’Armée de défense de l’Artsakh restera le garant de la sécurité de l’Artsakh et qu’elle relèvera tous les défis qui lui seront imposées.

Krikor Amirzayan