Les autorités évoquent l’hypothèse d’un suicide de G.Kutuyan

Alors que l’Arménie est sous l’annonce de la mort de Georgi Kutoyan, l’ancien chef du Service de sécurité nationale (SSN), dont le corps, portant un impact de balles, a été trouvé à son domicile de Erevan le vendredi 17 janvier, le procureur general d’Arménie Artur Davtian a déclaré le 18 janvier, qu’il pourrait s’agir d’un suicide. Le chef du parquet Davtian a indiqué aux journalistes que les enquêteurs auraient trouvé “assez de preuves attestant un suicide” alors qu’il assistait à une messe de requiem en hommage à G. Kutoyan samedi. Il a toutefois tenu à rester prudent, alors que l’hypothèse d’un assassinat de l’ancien haut responsable de la sécurité, âgé de 38 ans, n’est toujours pas exclue. Il es ten effet peu probable que l’hypothèse d’un suicide satisfasse les détracteurs du pouvoir en place, à commencer par les anciens responsables, dont l’ancien president Serge Sarkissian, qui avait nommé G.Kutoyan à ce poste dont l’avait limogé N.Pachinoan sitôt arrivé au pouvoir en mai 2008. L’ancien president et des hauts responsables du Parti républicain d’Arménie (HHK) anciennement au pouvoir qu’il dirige toujours, avaient demandé une enquête sérieuse concernant ce qu’ils tendaient à considerer comme un assassinat. Le corps de G.Kutoyan avait été découvert dans un appartement appurtenant à sa famille à Erevan ; selon le Comité des enquêtes, il aurait été tué d’une balle dans la tête. Une porte-parole du Comité, Naira Harutiunian, a indiqué lundi 20 janvier que les enquêteurs n’auraient trouvé “aucune trace de violence” sur le corps et la scène de crime. Elle a aussi précisé à RFE/RL que ses services attendaient les resultats de l’expertise scientifique pour en savoir plus sur les circonstances de ce décès. Il reste qu’après la mort, dans des circonstances à peu près similaires, d’un ancien chef de la police, cette “vague” de suicides parmi les anciens responsables de la sécurité suscite des interrogations que ne manquent pas de soulever les anciens dirigeants du pays, qui son ten droit de se demander comment les anciens opposants aujourd’hui au pouvoir auraient réagi face à une telle situation. D’autant qu’un haut responsable du Comité d’enquêtes, Artur Melikian, avait indiqué vendredi que ses enquêteurs avaient trouvé des dizaines d’impacts de balles et de douilles dans l’appartement où G.Kutoyan a trouvé la mort, une première information que semblent infirmer le chef du parquet, et surtout, deux jours après, la porte-parole du Comité. Il est vrai que dans une declaration écrite diffusée samedi, le Comité d’enquête avait indiqué avoir constaté que G. Kutoyan aurait tiré quelque 35 coups de feu sur les murs de son appartement après avoir “consommé de l’alcool” à la fin décembre. Il serait mort d’une balle tirée du même revolver, qu’il avait acquis en toute légalité”, précisait le communiqué. G.Kutoyan et sa famille ne résidaient pas dans cet appartement. Selon le Comité d’enquêtes, l’ancien chef du SSN s’y serait rendu la veille de sa mort, après avoir déclaré à ses proches qu’il souhaiter s’y retirer pour “se reposer pendant deux ou trois jours”. Le communiqué du Comité indique aussi que G. Kutoyan, qui aurait séjourné en Grande-Bretagne pour y suivre une formation ou des études, serait “rentré” en Arménie le 9 décembre 2019. Juriste de formation, G.Kutoyan était un proche de l’ex-président Serge Sarkissian dont il fut l’assistant de 2011 jusqu’à sa designation surprise, en février 2016, au poste de directeur de la plus puissante agence de sécurité de l’Etat arménien. Il en sera délogé par la “Révolution de velours “ de Nikol Pachinian, qui eut raison de S.Sarkissian. S.Sarkissian s’est montré très choqué à l’annonce de la disparition de son ancien collaborateur. L’ancien président âgé de 65 ans a assisté à la messe de requiem et aux funérailles de G.Kutoyan lundi, aux côtés de nombre de ses fidèles. Il a refusé de s’exprimer devant les journalistes. S.Kutoyan est le deuxième ancien haut responsable de la sécurité à périr d’une mort brutale au cours des quatre derniers mois. Hayk Harutiunian, un ancient chef de la police arménienne, avait été retrouvé mort dans sa residence de campagne en septembre 2019. Les enquêteurs avaient émis l’hypothèse d’un suicide, mais les représentants de l’ancien pouvoir ont souligné qu’il avait été soumis à la pression des services arméniens dans le cadre de l’enquête sur la repression post-électorale du 1er mars 2008, qui a conduit l’ex-président Robert Kotcharian en prison. G.Kutoyan, pour sa part, n’aurait pas été interrogé dans le cadre de cette affaire.