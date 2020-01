Le Président a rencontré les membres de la Chambre de commerce Suisse-Arménie

Dans le cadre de sa visite en Suisse, le Président de la République d’Arménie Armen Sarkissian a rencontré les membres de la Chambre de commerce Suisse-Arménie et des hommes d’affaires suisses lors d’un diner de travail à Zurich. Il a été organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Suisse-Arménie avec le soutien de l’ambassade de la République d’Arménie auprès de la Confédération suisse.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie Suisse-Arménie, Mike Baronian, a félicité le Président et le peuple arménien pour les réalisations de 2019 et a noté que la présence du Président Sarkissian à l’événement est d’une grande importance pour les membres de la communauté et la Chambre de commerce.