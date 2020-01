Le Parlement d’Artsakh a tenu une discussion consacré au 30e anniversaire des pogroms de Bakou

Le 20 janvier, une discussion consacrée au 30e anniversaire du massacre de la population arménienne de Bakou s’est tenue à l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh.

Le vice-président de l’AN, Vahram Balayan, les chefs des Commissions permanentes et des groupes parlementaires, les représentants du système étatique et les survivants du massacre de Bakou ont participé à la discussion.

L’oratrice principale Anna Astvatsatourian Terkot, parlant des massacres de Bakou, a présenté toutes les questions auxquelles les réfugiés sont confrontés et sont toujours confrontés.

« Mes proches ont été dispersés à la suite du massacre et vivent maintenant dans différents pays, et nous ne nous connaissons pas. Tel est notre malheur. Je me sens partout comme une réfugiée », a déclaré Anna Astvatsatourian.

Le professeur Alexander Manassian a également prononcé un discours sur le sujet, soulignant l’importance de rechercher et d’organiser des moyens de faire connaître et de promouvoir l’information sur les massacres de Bakou. « Le génocide est une politique nationale », a déclaré Alexander Manassian, faisant référence à la propagande anti-arménienne de l’Azerbaïdjan.