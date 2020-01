Réunion de la délégation arménienne à Londres

Dans le cadre de la visite à Londres pour participer à la Conférence mondiale sur l’Éducation, la délégation arménienne a rencontré l’ancien ministre britannique de l’Education Charles Clarke au British Council.

Les parties ont discuté d’un certain nombre de questions liées aux tendances de la qualité de l’enseignement et à l’amélioration des pratiques dans l’enseignement supérieur. Il a été noté qu’en plus de l’accent mis sur l’amélioration de la qualité de la recherche, des mesures devraient être prises pour développer les compétences méthodologiques des enseignants.

Au cours de la réunion, les parties ont également évoqué l’importance de l’éducation non formelle incluse dans le programme de réforme des systèmes éducatifs et des programmes éducatifs en ligne disponibles en ligne dans le cadre de la coopération entre l’employeur et l’établissement d’enseignement.

Le ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de l’Arménie présentera les réalisations du système éducatif arménien lors de la conférence.