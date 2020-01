Exercices militaires en Arménie de l’aviation de la 102e base militaire russe stationnée à Gumri (Arménie)

La 102 base militaire Russe installée à Gumri en Arménie et qui développe son potentiel militaire au cours de ces dernières années réalise régulièrement des manœuvres militaires pour entretenir le niveau performant de ses troupes. Ces derniers jours 300 militaires et près de 50 appareils -des avions de type Mig-29 et des hélicoptères Mi-24P et Mi-8MTCH- ont pris part à ces opérations baptisées « Kamkhoud ».

Les pilotes ont attaqué des cibles au sol dans les montages, depuis des hauteurs variées. Avec une réussite pleine de leur mission.

Krikor Amirzayan