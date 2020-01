Le journaliste Bruno Jeudy de nouveau ciblé par des hackers turcs

Paris, 20 jan 2020 (AFP) - Le compte Twitter du journaliste de Paris Match

Bruno Jeudy a été piraté lundi par une équipe de hackers turcs, qui l’avait

déjà ciblé il y a un an et demi, a-t-on appris auprès de l’intéressé.

Avant qu’il ne soit désactivé, une série de messages avaient été publiés

sur le compte du journaliste, qui est rédacteur en chef pour la politique et

l’économie au sein de l’hebdomadaire Paris Match.

Dans ces messages, « la cyberarmée turque Ayyildiz Tim » a revendiqué ce

piratage, et a diffusé des propos et images défendant la politique étrangère

turque, notamment contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et la

milice kurde YPG.

"Je soutiens les opérations de la Fontaine de Paix menée par la Turquie

(qui, NDLR) ont été effectués contre les terroristes GPJ/PKK qui ont été admis

dans le monde entier. Je condamne également les attaques contre les Turcs en

France. On t’aime Turquie", déclarait l’une de ces publications.

Les YPG sont une milice soutenue par plusieurs pays occidentaux, mais

Ankara la considère comme une organisation « terroriste » issue du Parti des

travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une insurrection contre l’Etat turc

depuis 1984.

« Cela m’était déjà arrivé il y a un an et demi », a déclaré à l’AFP Bruno

Jeudy, qui a entamé des démarches auprès de Twitter pour reprendre le contrôle

de son compte.

Selon le journaliste, qui est spécialisé dans la politique intérieure

française, cette cyberattaque n’a pas été lancée en représailles à des

positions qu’il aurait pu tenir, mais a sans doute été motivée par le nombre

important de ses followers (440.000).