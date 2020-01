Turquie : rassemblement pour le 13e anniversaire de l’assassinat de Hrant Dink

Istanbul, 19 jan 2020 (AFP) - Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Istanbul sur les lieux de l’assassinat il y a treize ans du journaliste turc d’origine arménienne Hrant Dink, une affaire qui avait fait grand bruit en raison de la polémique sur les commanditaires présumés du meurtre, jamais identifiés.

Dink, 52 ans, ardent partisan de la réconciliation entre Turcs et Arméniens, a été tué le 19 janvier 2007 de deux balles dans la tête devant les locaux de l’hebdomadaire Agos dont il était le rédacteur en chef par un nationaliste turc de 17 ans.

Sa mort avait provoqué un scandale, l’attitude des forces de sécurité, qui auraient été au courant de menaces visant le journaliste et d’un complot en vue de l’assassiner mais se seraient abstenues d’agir, ayant soulevé des interrogations.

« Pour Hrant, pour la justice », ont scandé les participants. « Nous n’avons pas oublié et ne permettrons pas que (l’assassinat) soit oublié ».

Un portrait géant de Dink a été brandi par les participants devant les anciens locaux de l’hebdomadaire Agos.

Hakan, l’un des participants, a déploré que cette affaire soit restée non élucidée.

« Hrant a été tué ici il y a 13 ans. Pendant 13 ans, ils n’ont pas fait la lumière sur sa mort », a-t-il déclaré à l’AFP.

Un autre participant, Seyit Dogan, s’indigne : « il y a des tribunaux dans ce pays, mais il n’y a rien au nom de la justice ».

Après la cérémonie, des œillets ont été déposés sur le trottoir.

A l’occasion du 13e anniversaire de l’assassinat de Dink, Agos a publié des lettres de l’homme d’affaires turc Osman Kavala, de l’écrivain Ahmet Altan et de l’homme politique kurde Selahattin Demirtas, tous trois emprisonnés.

« Moi et ceux qui ont été emprisonnés d’une manière injuste avons perdu notre liberté pour un certain temps. Hrant a perdu la vie en raison de ce qu’il a écrit et dit », a souligné M. Kavala dans sa lettre. « Nous continuerons à demander justice pour Hrant », a-t-il ajouté.

Intellectuel et philanthrope respecté, M. Kavala, accusé de complot en vue de renverser le gouvernement, est président de la Fondation pour la culture de l’Anatolie, qui a pour vocation de tenter de surmonter les divisions ethniques et régionales grâce à l’art, y compris en établissant des liens avec l’Arménie voisine, avec laquelle la Turquie n’a pas de relations diplomatiques.

M. Altan, accusé de liens avec les protagonistes de la tentative de coup d’Etat de 2016 en Turquie, a écrit : « Certains ont décidé à huis clos qu’il était »coupable« . Le plus grand crime de Hrant a été de dire aux Turcs qu’un Arménien était un être humain et qu’un Arménien était aussi acceptable qu’un Turc ».