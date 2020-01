Le Conseil œcuménique inter-confessionnel de Marseille célèbre la Semaine de prières pour l’unité des Chrétiens

L’événement était majeur et hautement symbolique. Ce dimanche 19 janvier, les mots de communion et de partage prenaient tous leurs sens en la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs, qui accueillait les représentants et les fidèles d’une dizaine d’Eglises chrétiennes de Marseille, pour la Célébration commune de la Semaine de prières pour l’unité des chrétiens.

Cette année c’est la cathédrale apostolique arménienne qui avait l’honneur d’accueillir ces églises sœurs. Majestueuse, fièrement dressée, ses lourdes portes grandes ouvertes, comme son cœur, la cathédrale était pour un soir la maison commune de toutes ces églises chrétiennes venues communier sous le rite arménien liturgique, datant du Ve siècle.

L’événement avait réuni près de 400 fidèles.

L’homélie était célébrée par le père Aram Ghazaryan, prêtre diocésain de la Cathédrale. Il était accompagné des Pères Archen Movsicyan, du Père Komitas Tigranyan et du Père Dertad Bazikyan qui officient dans les 8 paroisses arméniennes de Marseille.

La Chorale Sahak-Mesrop, dirigée par Khatchig Yilmazian interprétait les chants liturgiques composés par Komitas.

« BIENVENUE CHEZ NOUS, BIENVENUE CHEZ VOUS » : père Aram Ghazaryan

Assis devant l’autel, les nombreux représentants des églises chrétiennes avaient pris place pour assister à cette cérémonie. Étaient présents Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de l’Eglise catholique romaine, le père Laurent Notareschi, de l’Eglise catholique romaine, le pasteur Olivier Raoul-Duval, le pasteur Philippe Dauner, le pasteur Arnaud Jeuch, le père Sébastien Garnier, archimandrite de l’Eglise orthodoxe grecque, Mgr Elie Egharian, éparque de l’Eglise catholique arménienne de France, le père Mundzer Soukias, Vartabed de l’Eglise catholique arménienne à Marseille, des pasteurs Jacques Ago Tchoghandjian, Alain Bedikian, et Samuel Albarian entres autres.

Pour l’occasion, exceptionnellement, la célébration des Vêpres était enrichie par la bénédiction du pain et de l’eau, symboles forts d’hospitalité et d’humanité. Selon l’Evangile, le pain et l’eau symbolisent le renouveau d’une vie instaurée par le Christ.

Cette année ce sont les Églises chrétiennes de l’Ile de Malte qui proposaient le navire comme thème de réflexion. Ce dernier symbolise le mouvement vers un port paisible, une allégation à l’aspiration de l’homme à la recherche du royaume des cieux.

La Cérémonie était un hommage à tous ceux qui, à la recherche d’une vie meilleure et plus sûre, ont dû quitter leur foyer, leur famille, leur patrie.

Pour illustrer cette thématique, au pied de l’autel, sur les côtés, deux kakémonos illustraient cette tragédie des migrants contraints de fuir leur vie, pour une vie meilleure.

DES CHRÉTIENS EN DANGER

Le premier kakémono représentait une photographie en noir et blanc illustrant le sauvetage par la Marine française, de plus de 4000 arméniens retranchés sur le Mont Moïse, surplombant un rivage méditerranéen de la région d’Alep.

Voués à une mort certaine après 53 jours de lutte acharnée contre les Bachi- bouzouks, les forces d’oppression turques, ces rescapés du génocide devaient leur vie sauve au Vice- amiral Louis Dartige du Fournet, qui à bord de son croiseur « Guichen », pris l’initiative héroïque de venir au secours de ces enfants, ces femmes et ces hommes.

Attiré par l’inscription « Des chrétiens en danger », écrite sur une banderole, en bravant les ordres et faisant désobéissance à son état major, le Vice-amiral Dartige du Fournet et ses officiers prenaient tous les risques pour le sauvetage de ces héros.

Après plusieurs tirs de canon en direction des turcs et plusieurs escarmouches, les 12 et 13 septembre 1915, plusieurs bateaux de la Marine sont arrivés sur zone pour embarquer les 4080 arméniens.

« La Foudre », « Le d’Estreés », « Le Guichen », « L’Amiral Charner » et le « Desaix », navires de la Marine, bout de France voguant sur la Méditerranée, étaient devenus les sauveurs de ces rescapés du génocide, qui seront débarqués en sécurité à Port Saïd, en Égypte.

Dans son homélie, le Père Aram Ghazaryan a rendu hommage à la cité phocéenne qui, riche de 2600 ans d’histoires, a toujours accueilli les migrants venus des quatre coins du monde. Il a évoqué les rescapés de la barbarie du génocide de 1915, qui avaient trouvé un havre de paix dans cette ville chaleureuse de Méditerranée.

« L’AQUARIUS »

La seconde photo exposée montrait la proue orange de l’Aquarius, le fameux bateau rempli de migrants, rescapés des naufrages en Méditerranée.

Après les nombreux refus d’accoster à Malte, à Lampedusa, à Barcelone, c’était Marseille qui allait une fois encore ouvrir ses bras pour accueillir ces migrants à la recherche d’une terre de paix.

« PRÉSENT PARTOUT, DANS TOUTES LES DÉTRESSES DE L’HUMANITÉ »

C’est par ces paroles évoquant le génocide des arméniens et le malheur des migrants, que Mgr Jean-Marc Aveline a commencé son prêche.

Il a notamment attiré l’attention des fidèles sur la détresse des sauvetages et la détresse de la vie qui frappe les familles aujourd’hui. « Victimes du chômage, de la pauvreté, ces accidents de la vie sont un engrenage catastrophique » ; a déclaré l’archevêque.

Élu à son ministère depuis le 20 août 2019, Mgr Aveline faisait part de sa joie d’être présent pour la première fois en la Cathédrale arménienne de Saints Traducteurs.

Après la Célébration, les fidèles et les religieux se sont réunis dans la Grande Salle du Centre culturel Sahak-Mesrop, située dans l’arrière cour de la Cathédrale.

Mgr Aveline a remercié la communauté arménienne pour son accueil et son hospitalité. Il a également affirmé que l’unité des chrétiens à Marseille lui tenait particulièrement à cœur.

Raffi Delanian, président des scouts arméniens apostoliques de Marseille, a chaleureusement remercié Robert Azilazian, président du Conseil du diocèse de l’église arménienne apostolique de France, président du Conseil de la Cathédrale arménienne apostolique des Saints Traducteurs de Marseille, ainsi que ses collaborateurs pour la réussite de cette Célébration commune, au diapason de toutes les communautés chrétiennes du monde entier.

Très ému des hommages rendus, Robert Azilazian a vivement remercié les célébrants, toutes les églises présentes ainsi que Mgr Aveline pour son homélie, lui souhaitant bonne route dans sa nouvelle mission.

« Le peuple de Marseille dans toutes ses composantes va s’enrichir de votre grande expérience et de tout votre dévouement », a dit Robert Azilazian. Souhaitant une réussite pleine et entière dans ses projets, il a offert une enluminure à l’archevêque, qui lui a ravi le cœur.

Après la bénédiction du buffet, les fidèles ont partagé dans la foi chrétienne les agapes arméniennes préparées par le Comité des dames de la Cathédrale.

Alain Sarkissian