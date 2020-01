Noël à la Croix Bleue Grenoble Ani section de Grenoble-Saint Martin d’Hères

C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que nous avons célébré le Noël Arménien

Tous nos remerciements vont à

⭐️Monsieur le Maire de Saint Martin d’Hères David Queiros et sa 1re adjointe, Mme Michelle Veyret, de nous avoir honorés de leur présence

⭐️Madame Chorig Yérémian Chorig Yérémian

pour son animation et la présentation de ses contes de Noël

⭐️tous les enfants et les familles qui ont participé activement : bravo pour vos poésies, chants et danses ... la langue arménienne a encore de beaux jours devant elle ;

⭐️nos élèves, nos enseignantes, nos khatchouies et amis venus nous aider pour l’occasion ... et tout spécialement à Baidzar pour la préparation et l’animation

⭐️ nos représentants de la communauté arménienne, Catherine Pounardjian d’ Arménie Echange et Promotion et Der Haïr de saint Gabriel Archange Paroisse et sa famille

Avec tous ces soutiens, une belle année 2020 s’ouvre pour la section

Nous vous souhaitons encore une fois nos meilleurs vœux bonheur, santé et joie