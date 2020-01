Il y a 13 ans aujourd’hui, Hrant Dink était assassiné à Istanbul.

Տասներեք տարի առաջ՝ այսօր Ստամբուլում սպանվեց Հրանտ Դինքը :

Des événements commémoratifs avaient lieu à Bruxelles les 18 et 19 janvier. Un débat le 18 au était suivi le 19, par une commémoration devant le monument au génocide.

Հիշատակի իրադարձությունները տեղի ունեցան Բրյուսելում հունվարի 18-ին և 19-ին : 18-ին տեղի ունեցած բանավեճին հաջորդեց 19-ին ոգեկոչման արարողությունը` ցեղասպանության հուշարձանի դիմաց :

Pourquoi nous commémorons Hrant Dink ?

Il y a beaucoup de victimes, de par le monde, de l’injustice, beaucoup de martyrs de la paix, de la liberté et de la culture.

Alors, pourquoi entre commémorons-nous Hrant Dink ?

Nous le commémorons, tout d’abord, parce qu’il est proche de nous. Beaucoup d’entre nous, ici, le connaissions. Certains d’entre nous sont de sa famille. Nombreux étaient ceux qui s’étaient reconnus dans son message, en Belgique comme dans le reste de la diaspora arménienne. Nous l’avions invité à Bruxelles et nous comptions au nombre, grandissant, de ceux qui adhéraient à son combat. Son combat était le nôtre

Nous le commémorons parce que Hrant Dink était un juste. Ce n’était pas un combattant, les armes à la main ; son arme était son stylo et son journal, Agos. Ce journal, écrit en turc et en arménien, était un symbole de liberté, de dialogue et de culture.

Nous ne l’oublions pas, nous le commémorons, parce qu’il incarne un idéal, celui de l’humaniste, qui combat pour la justice, autant que pour son peuple. C’est pour cela, d’ailleurs, que nombreux de turcs épris de justice se sont mobilisés au moment de son assassinat. Et c’est pour cela qu’ils commémorent encore son souvenir.

Pourquoi nous souvenons-nous de Hrant Dink ? Parce qu’il a engagé le dialogue avec ses contemporains, par l’éducation, l’information, en racontant l’histoire. Les ultranationalistes, les bellicistes, les tyrans, ceux qui cherchent à se justifier par le conflit, craignent par-dessus tout les partisans du dialogue. Si l’on veut maintenir les peuples dans la peur de l’autre, le dialogue et l’intelligence sont une menace. Hrant Dink incarnait cette menace.

Pourquoi nous souvenons-nous de lui ? Parce que Hrant Dink était Arménien. Et qu’il incarne l’histoire des Arméniens de Turquie. Celle d’une minorité assassinée, en 2007, comme en 1915. Celle d’une minorité condamnée pourtant à l’humanisme et à l’espoir.

Nous le commémorons parce que, malgré tout, il a su faire de cette faiblesse une force et nous montrer le chemin.

L’histoire des Arméniens s’écrit partout. En Arménie, mais aussi à Istanbul et à Bruxelles. Hrant Dink a écrit une page importante de cette histoire. Il n’avait ni le pouvoir des armes, ni celui de l’Etat. La page de notre histoire qu’il a écrite n’en est que plus essentielle, c’est pour cela que nous entretenons son souvenir.

Discours prononcé le 19 janvier par Nicolas Tavitian :

président du Comité des Arméniens de Belgique