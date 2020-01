Soirée – Rencontre en hommage à Hrant Dink

A l’occasion de l’ anniversaire de l’assassinat de Hrant Dink à Istanbul le 19 janvier 2007, nos associations ont souhaité commémorer ensemble ce triste évènement.

Cette réunion se fait autour des valeurs que Hrant Dink professait et auxquelles nous adhérons :

– besoin de vérité historique avec une reconnaissance sans ambiguïté du Génocide des Arméniens

– besoin de générosité et de partage autour de nos cultures communes

– besoin de tolérance et de paix pour les peuples d’Anatolie.

L’actualité récente montre à quel point, cette démarche reste d’actualité. Elle est plus que jamais nécessaire. Les manœuvres pour monter les communautés les unes contres les autres sont des menaces grandissantes qu’il est important de contrer.

Le message de Hrant Dink est encore plus pertinent aujourd’hui qu’hier. Que ce soit en Turquie, en Syrie ou en France, nous voulons réaffirmer notre désir de vivre en harmonie et en paix et avancer dans la tolérance des religions et des cultures.

Voilà pourquoi, nous vous invitons à nous rejoindre lors de la soirée du jeudi 27 février 2020, de partager ces valeurs autour de moments artistiques et culinaires et d’affirmer haut et fort que cette haine qui monte ne se fera pas en notre nom.

Premiers signataires :

L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (L’ACORT)

Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT)

Collectif Van

Collectif du Rêve Commun

Fédération Union des Alévis en France (FUAF)

Mouvement Charjoum

Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF)

Jeudi 27 février 2020 de 18:30 à 21:00

Mairie du 10e