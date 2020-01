L’assassinat du journaliste arménien Hrant Dink commémoré à Istanbul

Des milliers de manifestants ont célébré le 13e anniversaire du meurtre d’un journaliste turco-arménien dimanche, alors que l’indignation continue de monter à la suite d’un procès qui n’a pas fait la lumière sur une allégation de négligence officielle ou même de collusion, a rapporté le site d’information turc Bianet.

Hrant Dink, rédacteur en chef du journal Agos et partisan de la réconciliation entre Turcs et Arméniens, a été abattu devant son bureau par un adolescent de l’époque Ogün Samast, qui se définit comme un nationaliste turc. Plus de 100 000 personnes ont défilé dans le cortège funèbre de Hrant Dink.

« Hrant Dink était le symbole de la fraternité dont notre pays avait le plus besoin. Je pense que c’était la principale raison pour laquelle il nous avait été enlevé. Parce que ces personnes au cœur sombre avaient besoin de séparation plutôt que d’unité », a déclaré l’avocat de la Plate-forme de la mémoire sociale, Sertac Ekinci.

Des manifestants et des militants des droits de l’homme ont placé des œillets rouges à l’endroit où Hrant Dink a été abattu en plein jour par un jeune homme armé à Istanbul à l’extérieur de son journal Agos.

« Comme nous ne parvenons pas à vivre ensemble et à respecter les autres cultures, nous n’avons pas honte de la sécheresse que nous avons créée. Une lutte sans fin. Nous voulons que les gens ne freinent pas la normalité du mal, nous voulons nous battre pour leurs droits », a déclaré le défenseur des droits humains Sebnem Korur Financi lors de son discours de commémoration.

Beaucoup portaient des banderoles noires sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes tous Hrant, nous sommes tous arméniens » et « Nous voulons la justice », comme ils l’ont fait lors des douze commémorations précédentes, selon Bianet.

Hrant Dink a été franc sur la question arménienne et a été poursuivi à trois reprises pour avoir violé l’article 301 du code pénal turc, ce qui constitue un crime d’insulter la turcité, la nation turque ou les institutions turques. Il a passé sa carrière à contester l’intolérance derrière de tels statuts, devenant un champion des droits des minorités dans un pays où de telles causes sont punissables.

Son meurtre est devenu instantanément un symbole de racisme et d’ultranationalisme au cœur de la société turque, une guerre contre la liberté d’expression et l’intégrité intellectuelle de la Turquie.

Depuis le meurtre de Hrant Dink, un mouvement appelé « Nous voulons la justice » qui exige un procès équitable pour l’affaire du meurtre de Dink s’est développé et est devenu plus complexe, réunissant des libéraux turcs, des Arméniens, des journalistes, des Kurdes et des Alevis, ainsi que des femmes et des membres de la communauté LGBTI. —Fondamentalement, toutes les minorités marginalisées en Turquie.