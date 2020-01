Revue de la presse arménienne du 16 janvier 2020

Politique intérieure

Le Premier ministre arménien a été convoqué par le Comité d’enquête/ Nikol Pachinian a posté un selfie sur Facebook où on peut le voir en compagnie d’un inspecteur en uniforme du Comité d’enquête. Il a souligné que « pour la première fois dans l’histoire de l’Arménie, le dirigeant en exercice du pays a été invité par le Comité d’enquête et répond aux questions de l’enquêteur dans le bureau de ce dernier ». Le service de presse du Comité a déclaré que le Premier ministre avait été convoqué en tant que victime au sujet de la fuite sur internet de sa conversation téléphonique avec Artur Vanestyan, alors directeur du Service national de Sécurité (cf. revue du 6 décembre 2018). Mais également en tant que témoin au sujet de la fuite sur internet de la conversation entre Artur Vanetsyan et Sasun Khachatryan, chef du Service d’investigation spéciale (cf. revue du 12 septembre 2018).

Un tribunal arménien a libéré l’ancien général Manvel Grigoryan, en attendant son procès/ Le juge en charge du dossier a pris en compte la lettre du Centre médical de Nairi qui juge Manvel Grigoryan en trop mauvaise santé pour continuer à être détenu. L’ancien général était dans le service de réanimation du Centre médical depuis hier et ses avocats avaient à plusieurs reprises réclamé sa libération jusqu’au verdict de son procès, des demandes jusqu’à lors refusées. Manvel Grigoryan est accusé de détention illégale d’armes et de munitions, de détournement de biens d’une valeur de plus de 101.000.000 de drams (env. 189 000 €), d’évasion fiscale d’une valeur de plus de 1.000.000.000 AMD (env. 1.9 millions €), de dilapidation de plus de 1.000.000.000 AMD de fonds publics et d’organisation du pillage de biens d’une valeur de 37 000 000 AMD (env. 69 000€) par extorsion. Pour rappel, Manvel Grigoryan avait été arrêté en juin 2018 après la levée de son immunité parlementaire (cf. revue du 20 juin 2018).

Rédaction : Émile Jacquet

Ambassade de France en Arménie