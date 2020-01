Le Premier ministre a pris connaissance des activités de la Fondation « CARD »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité la Fondation du Centre d’agro-industrie et de développement rural (CARD). Au cours de la visite, le directeur de la Fondation a présenté au Chef du gouvernement les activités de la CARD, les travaux réalisés dans différentes sections de la Fondation.

Ensuite, les interlocuteurs ont discuté en détail des programmes mis en œuvre par la Fondation et de leurs résultats. Il a été noté que le groupe de la Fondation comprend 6 organisations spécialisées dans l’agriculture et 19 centres de services agricoles.

Il a été informé que la CARD est engagée dans des programmes de développement agricole, qui se concentrent principalement sur l’élevage, la production et la transformation du lait, la viniculture, les services de mécanisation, la culture de légumes et de fruits, ainsi que la production en serre. Les initiatives récentes comprennent des programmes visant le développement de l’élevage porcin et caprin.

La Fondation CARD coordonne également 19 centres de services agricoles en République d’Arménie conçus pour mettre à disposition des intrants, des services, des connaissances et des informations agricoles de haute qualité dans les régions. Les centres sont spécialisés dans les domaines suivants : élevage bovin et médecine vétérinaire, élevage porcin, vinification et viticulture, production en serre, culture maraîchère en plein air, culture fruitière. Les centres fournissent également aux agriculteurs les connaissances et les conseils nécessaires à une agriculture moderne. Au cours de cette période, 250 spécialistes ont été formés grâce aux activités des centres.

Le Premier ministre Pashinyan a salué les programmes mis en œuvre par la Fondation et accordé de l’importance à la diffusion des connaissances dans le domaine pour l’utilisation des dernières technologies dans le domaine de l’agriculture, ainsi qu’aux travaux menés par la Fondation pour agrandir les centres susmentionnés. Le Chef du gouvernement a chargé le vice-ministre de l’économie Artak Kamalian de continuer à coopérer avec la Fondation pour diffuser les connaissances nécessaires à l’organisation de l’agriculture moderne et de présenter un programme correspondant de diffusion de masse des connaissances de la fondation pour une mise en œuvre conjointe.