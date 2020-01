Haïk Maroutian a reçu Andréa Victorine

Le maire d’Erevan Haïk Maroutian a reçu la chef de la délégation de l’Union européenne en République d’Arménie, l’Ambassadrice Andréa Victorine.

Avec le soutien financier et consultatif de l’Union européenne, un certain nombre de projets sont mis en œuvre à Erevan, en particulier dans les domaines du développement des énergies alternatives, de la gestion des déchets, des transports publics, en particulier la modernisation du métro, ainsi que de la gestion des ressources en eau et autres.

L’Ambassadrice Andréa Victorine a noté que la délégation de l’UE est prête à approfondir et à élargir les frontières de la coopération.