Revue de la presse azerbaïdjanaise - 15 janvier 2020

Politique intérieure

• Contact.az - Le Président du parti REAL Ilgar Mammadov a salué la déclaration de la rapporteuse de l’APCE Sunna Ævarsdottir. Selon cette dernière, « The Committee of Ministers called on Azerbaijan to implement judgments of the European Court of Human Rights by ensuring that Ilgar Mammadov and other former political prisoners could stand as candidates in the next parliamentary elections. (…) By excluding genuine opposition from the electoral process, the current regime reveals its increasingly undemocratic nature. https://bit.ly/35UX8KO

• News.az - “Nearly 2,000 local and int’l monitors applied to observe parliament elections”. https://bit.ly/2RvqpGX

• Contact.az - Des policiers ont arrêté un homme qui avait menacé sur les réseaux sociaux le candidat à l’élection législative et blogueur Bakhtiyar Hajiyev. https://bit.ly/3603HvP

• Azertaj - Le Président Aliyev et son épouse ont participé à une cérémonie à l’occasion du 90e anniversaire de Khoshbakht Yusifzade, Premier vice-Président de la SOCAR. https://bit.ly/2su9XOA

Haut-Karabakh

• Report.az - “OSCE to hold next ceasefire monitoring on Contact Line of Armenian and Azerbaijani troops”. https://bit.ly/30kAM46

Politique étrangère

• Azertaj - En déplacement en Belgique, le Chef d’état-major de l’armée azerbaïdjanaise Najmaddine Sadigov a participé à une réunion du comité militaire dans le cadre de la mission « Soutien résolu » de l’OTAN. https://bit.ly/35NzvDW

• Ona.az - « Il n’y a pas de changement dans la position du Pakistan en ce qui concerne la reconnaissance de l’Arménie », a fait savoir l’ambassade du Pakistan en Azerbaïdjan, réagissant ainsi à un article publié dans les médias azerbaïdjanais sur l’intention du Pakistan d’établir des relations diplomatiques avec l’Arménie. https://bit.ly/2uSKXS5

• AzerPress - « Depuis 2014, 1 445 personnes ont été renvoyées de pays européens en Azerbaïdjan dans le cadre de la réadmission », a déclaré le chef du Service des migrations Vusal Huseynov. Selon lui, la plupart de ces personnes ont vécu en Allemagne, d’autres en Autriche, en France, en Suède, et en Belgique.

Economie

• Azvision.az, Azeridaily.com - “The stability in Azerbaijan, the strengthening of the country’s international positions and a number of international events held in the country contribute to the development of tourism”, a déclaré le Président Aliyev lors d’une reunion consacrée au bilan de l’année 2019. https://bit.ly/30kAdaG, https://bit.ly/2taHAFC, https://bit.ly/2FTRJZL

• Haqqin.az - L’Agence spatiale « Azercosmos » invite les scientifiques et chercheurs azerbaïdjanais à soumettre des résumés de travaux scientifiques dans le but de permettre à une délégation azerbaïdjanaise de participer au 71e Congrès international d’astronautique, qui se tiendra du 12 au 16 octobre 2020 à Dubaï. https://haqqin.az/news/167585

• Azernews - “UAE’s Masdar company will commission a 200 MW solar power plant in Azerbaijan in 2022”. https://bit.ly/2RmAm9i

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,8925 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France