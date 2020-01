Revue de la presse azerbaïdjanaise - 14 janvier 2020

Politique intérieure

• Contact.az - Le chef du parti Musavat, Arif Hajili, a été reçu par l’ambassadeur des Etats-Unis en Azerbaïdjan, Lee Litzenberger. Selon le service de presse du parti, la situation politique en Azerbaïdjan, les élections législatives anticipées prévues le 9 février prochain et les événements récents dans la région ont été évoqués. https://bit.ly/2NoD9xQ

• Report.az - Le Milli Mejlis a invité plusieurs organisations internationales à observer les élections législatives. https://bit.ly/3a7JqaB

• Azertaj - “Central Election Commission launches Independent Media Center”. https://bit.ly/2t6eCqo

• Contact.az - Le journaliste Shavalad Chobanoglu s’est adressé au chef du Département des enquêtes sur les crimes graves pour demander la levée de son interdiction de sortie du territoire. https://bit.ly/36QruiJ

• Contact.az - Un activiste du parti du Front populaire a été placé en détention provisoire pour une durée de 30 jours. https://bit.ly/36UeqJs

Culture

• Hafta.az, Bizim Yol, Azertaj, Istiqlal, Metbuat.az, Sonxeber.net - Des mémorandums d’entente entre Total E&P Absheron, l’Université de Strasbourg et l’UFAZ ainsi qu’entre Pasha Bank ASC, l’Université de Strasbourg et l’UFAZ seront signés à l’UFAZ, mercredi 15 janvier. https://bit.ly/2QPyN4S, https://bit.ly/2u1Q15R, https://bit.ly/30ra8H2, https://bit.ly/2NpgBgq, https://bit.ly/36YzNta, https://bit.ly/2soY10z

Politique étrangère

• Contact.az - Un projet de résolution “Case on communications in connection with political prisoners in Azerbaijan” est inclus à l’ordre du jour de la session d’hiver de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Ce projet a été élaboré par Sunna Ævarsdottir, rapporteuse de l’APCE. https://bit.ly/35PbMmU

Economie

• Azertaj - La 5e réunion de la Commission mixte Italie-Azerbaïdjan s’est tenue le 14 janvier à Rome. La délégation azerbaïdjanaise était conduite par Parviz Shahbazov, ministre de l’Energie. https://bit.ly/35PGMTC

• Azernews - “Ganja auto plant inks agreement with Finnish company Sampo-Roselew”. https://bit.ly/35P9RyK

• Contact.az - 11 entreprises azerbaïdjanaises présenteront leurs produits -principalement du vin et des jus de fruits- lors du salon International Green Week à Berlin (du 17 au 26 janvier). https://bit.ly/2t7ljbI

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro remonte à 1,8932 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France