Revue de la presse azerbaïdjanaise - 13 janvier 2020

Politique intérieure

• Haqqin.az - Le Président Ilham Aliyev a tenu aujourd’hui une réunion consacrée au bilan de l’année 2019. https://bit.ly/30irCW4

• Azernews, Trend - Selon la Commission électorale centrale (CEC), 2358 candidatures ont été validées dans le cadre des élections législatives anticipées (le 9 février 2020). https://bit.ly/3a2oFgB Selon la CEC, 70 observateurs étrangers ont annoncé leur venue. https://bit.ly/35Ra5Fo

• Haqqin.az - Elections législatives : le parti d’opposition « Musavat » sera représenté par 81 candidats et le parti REAL, 31. https://bit.ly/2siqV2c

• Contact.az - La CEC a rendu public les résultats des élections municipales qui se sont déroulées le 23 décembre 2019. Le président de la CEC a rappelé que les élections concernaient 15156 sièges dans 1606 circonscriptions et qu’il y avait 41 462 candidats. https://bit.ly/2TkvrZo

• Contact.az - La journaliste d’investigation Khadija Ismayilova a demandé à la Cour du district de Binagadi de lever son interdiction de sortie du territoire afin de se rendre à Londres pour témoigner dans le procès intenté par le parlementaire azerbaïdjanais Javanshir Feyziyev relatif à l’enquête sur le « Azerbaijan Landromat » (blanchiment d’argent par des personnalités azerbaïdjanaises). https://bit.ly/35U1uSA

Politique étrangère

• Azertaj - Article sur le livre intitulé « l’Azerbaïdjan entre les grandes puissances » dont l’auteur est l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan en France, Rahman Mustafayev. https://bit.ly/35IuPz6

• Report.az - L’ambassade de l’Inde en Azerbaïdjan a condamné une vidéo tournée par un groupe de citoyens indiens dans l’Allée de Martyrs. https://bit.ly/36Qt3gP

Haut-Karabakh

• Report.az - « L’armée azerbaïdjanaise dispose d’armements qui permettent d’assurer pleinement la victoire sur l’ennemi », a déclaré le ministre de la Défense. https://bit.ly/2R9JSwx

• Azernews - Azerbaijan’s foreign ministry : “EU horizon 2020 program removes distorted map of Azerbaijan’s Nagorno Karabakh from its website”. https://bit.ly/2Ra8ANo

• Trend - Selon des médias turcs, Ankara et Bakou lutteront conjointement contre les visites de ressortissants de nationalités tierces dans le Haut-Karabakh et les sept territoires attenants. https://bit.ly/2RfylMl

Economie

• Trend - Interview du ministre azerbaïdjanais de l’Energie Parviz Shahbazov : « 2020 sera le début d’une nouvelle étape dans le développement des énergies renouvelables en Azerbaïdjan ». https://bit.ly/2TjoPdJ

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro remonte à 1,8917 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France