Les interrogations autour de la mort de Georgi Kutoyan

Georgi Kutoyan, qui dirigeait le Service de sécurité nationale (SNS) au cours des dernières années du pouvoir de l’ancien président Serge Sarkissian, a été retrouvé mort par balle à Erevan vendredi.

Une porte-parole du Comité d’enquête, Naira Harutiunian, a indiqué dans l’après-midi que le corps de Kutoyan avait été blessé par balle, puis que sa femme l’a découvert dans son appartement à Erevan peu de temps après.

Des experts en médecine légale et d’autres officiers de l’agence d’application de la loi « travaillent déjà sur les lieux », a écrit Harutiunian vendredi sur Facebook.

Un haut responsable du Comité d’enquête, Artur Melikian, a déclaré plus tard dans la journée que des indications préliminaires indiquaient que Kutoyan, 38 ans, avait été tué par un coup de feu tiré à la tête. Mais les enquêteurs ont également trouvé des dizaines d’impacts de balles dans l’appartement et les experts médico-légaux détermineront si celles-ci ont été tirées du même pistolet, a-t-il précisé aux journalistes à l’extérieur de l’immeuble, bouclé par la police.

Melikian a affirmé que le meurtre avec préméditation est donc l’une des théories expliquant la mort de Kutoyan examinées par les enquêteurs.

« Nous ne savons pas encore si quelqu’un a entendu des coups de feu », a-t-il commenté, ajoutant que davantage d’habitants de l’immeuble seront interrogés dans les prochains jours.

Avocat de formation, Kutoyan avait travaillé comme assistant de Sarkissian de 2011 jusqu’à sa nomination surprise en tant que directeur du SNS en février 2016. Il a été limogé par le Premier ministre nouvellement élu, Nikol Pachinian, en mai 2018, immédiatement après la Révolution de velours qui a renversé l’ancien dirigeant du pays.

Kutoyan n’a fait aucune déclaration publique depuis. Il a également gardé profil bas pendant son mandat.

Sarkissian a présenté ses condoléances à la famille de Kutoyan et s’est dit « profondément choqué » par la mort de l’ancien chef du SNS, décrit comme une personne très compétente. Dans un communiqué, l’ex-président a également appelé à un examen public de l’enquête en cours sur sa mort.

Armen Ashotian, vice-président du Parti républicain de Sarkissian (HHK), a également exprimé son choc face au « meurtre » de Kutoyan. « Cet incident tragique est très étrange et soulève de nombreuses questions », a-t-il écrit, exigeant une enquête « transparente et complète » de la part des autorités répressives.

Edmon Marukian, chef d’un autre parti d’opposition, Lumineuse Arménie, a également exigé des autorités compétentes qu’elles trouvent « des réponses claires à de nombreuses questions » résultant de la fusillade mortelle.

« Il s’agit d’un développement inattendu et choquant que nous devons sérieusement analyser et comprendre », a déclaré à RFE / RL le service arménien de RFE / Alen Simonian, un député représentant le bloc Mon pas au pouvoir.

Simonian a suggéré que la mort de Kutoyan est l’un des « échos du passé que nous entendons encore ». Il a refusé de donner plus de détails.

Kutoyan est le deuxième ancien haut responsable de la sécurité retrouvé mort par balle au cours des quatre derniers mois. Hayk Harutiunian, ancien chef de la police arménienne, a été retrouvé mort dans sa maison de campagne en septembre.

Harutiunian aurait eu une blessure par balle à la tête. Les enquêteurs ont suggéré qu’il s’était suicidé.

Dans les mois qui ont précédé sa mort, Harutiunian a été interrogé à plusieurs reprises dans le cadre d’une enquête criminelle en cours sur les violences postélectorales de 2008 à Erevan. Le Service spécial d’enquête, qui mène cette enquête, a expliqué à l’agence de presse Armenpress qu’il n’avait jamais interrogé Kutoyan en tant que témoin ou suspect.

Le comité d’enquête et le SNS n’ont pas non plus enquêté ni interrogé Kutoyan, selon la porte-parole du comité.