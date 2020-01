Istanbul, 18 jan 2020 (AFP) - La Turquie a vivement critiqué la Grèce

samedi pour avoir accueilli la veille l’homme fort de l’Est libyen, le

maréchal Khalifa Haftar, à la veille d’une conférence internationale sur la

Libye à Berlin, parlant de « sabotage » des efforts de paix.

"Inviter Haftar en Grèce et mettre en avant les préoccupations nationales

grecques sabote les efforts pour ramener la paix en Libye", a déclaré sur son

compte Twitter le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, dont

le pays, contrairement à la Grèce, doit participer dimanche à la conférence de

Berlin, tout comme Khalifa Haftar.

"Nous aimerions rappeler à nos amis grecs que ces efforts futiles sont

vains. @NikosDendias", a-t-il ajouté à l’adresse du chef de la diplomatie

grecque, qui a rencontré M. Haftar cette semaine.

La Grèce, exclue de la conférence de Berlin sur la Libye, a reçu vendredi

lors d’une visite surprise le maréchal Khalifa Haftar, l’encourageant à

« réussir le cessez-le-feu ».

L’objectif principal de cette conférence internationale sous égide de l’ONU

est de consolider la trêve et empêcher des ingérences étrangères en Libye. Y

participera le chef du Gouvernement libyen d’union nationale (GNA) basé à

Tripoli, Fayez al-Sarraj, ainsi que la Turquie qui le soutient.

Vendredi, M. Haftar, qui bénéficie aussi de l’appui des Emirats arabes unis

et de l’Egypte, deux adversaires d’Ankara, a "particulièrement critiqué le

rôle interventionniste négatif de la Turquie", selon le bureau du Premier

ministre grec.

Athènes a de nouveau exhorté l’UE d’annuler un accord turco-libyen sur le

partage des eaux en Méditerranée, dans lequel certaines îles grecques sont

ignorées. "L’Europe a une position commune et reconnaît le fait que (cet)

accord est nul et non avenu", a rappelé Nikos Dendias.

Cet accord a été conclu le 27 novembre par Fayez al-Sarraj et par le

président turc Recep Tayyip Erdogan, principal soutien de Tripoli face au

maréchal Haftar.

Il permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en

Méditerranée orientale. M. Erdogan a déclaré jeudi que son pays allait

commencer « dès que possible » à faire des forages dans ces zones contestées

riches en hydrocarbures.