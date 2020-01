Conférence - Les sanctuaires de l’Arménie antique

La prochaine séance du séminaire de la Société des Etudes Arméniennes aura lieu :

Le jeudi 13 février 2020 de 18h00 à 20h, à l’INALCO – 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris, salle à confirmer.

Présentation de Armenuhi Magarditchian (Université de Genève) sur Les sanctuaires de l’Arménie antique

Les fouilles archéologiques menées depuis la fin du XIXe siècle dans la partie orientale du plateau arménien (République d’Arménie) ont mis au jour douze sanctuaires antiques. Artašat, Gaṙni, Armawir et Hołmik sont les principaux sites où d’importants vestiges archéologiques à caractère votif ont été retrouvés. Dvin et Aveni, de taille plus modeste, comprennent chacun également des données essentielles pour appréhender d’un regard plus complet les lieux de culte. Ces nombreux témoins archéologiques révèlent la présence de sanctuaires depuis la prise du pouvoir de la dynastie des Artaxides (env. 180 av. J.-C.) jusqu’à la christianisation du pays au début du IVe siècle apr. J.-C. Le matériel votif découvert à l’intérieur des sanctuaires se caractérise par la variété des vestiges (temples, autels, offrandes), par la diversité topographique des lieux de trouvailles (plaines, montagnes, cités, campagne), ainsi que par la multiplicité des provenances des vestiges (local, hellénistique, romain, perse). Bien que ces multiples traces archéologiques témoignent de l’existence, du fonctionnement et de l’utilisation de sanctuaires durant toute l’Antiquité, aucune analyse d’ensemble n’existe à ce sujet. Le projet de thèse a pour but de pallier cette lacune et d’apporter de nouveaux éclairages sur les lieux de culte de la civilisation arménienne.

L’étude de ces sanctuaires antiques dans la partie orientale du plateau arménien mènera à la création d’un corpus de sources archéologiques et textuelles relatif aux douze lieux de culte. Le projet de thèse croisera trois niveaux de recherche : tout d’abord l’analyse typologique des sanctuaires, puis l’étude de leur déploiement topographique, et, pour terminer, une approche comparative avec les régions avoisinantes (la partie occidentale du plateau arménien, les provinces romaines de Cappadoce et de Syrie, l’Empire perse). Ces trois étapes mèneront à dresser le tableau des sanctuaires et leur évolution en une analyse synthétique et complète. Le projet a pour objectif d’établir une base fondamentale pour l’identification des types de lieux de culte et de leur développement, de comprendre l’implantation topographique d’une Kultlandschaft, et amènera de précieux éléments de réflexion sur la question des différentes influences qui ont forgé l’identité culturelle de la société arménienne durant l’Antiquité.