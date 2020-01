Revue de la presse arménienne du 15 janvier 2020

Politique intérieure :

Arsen Torosian, Ministre de la Santé défend sa décision de fermer les petites maternités dans toute l’Arménie/ La presse indique que les fermetures touchant les établissements médicaux du pays viseront également les maternités des communautés d’Arteni, de Tsaghkahovit et d’Artsvaberd. M. Torosian justifie ce choix en affirmant que ces centres qui accueillent moins de 150 accouchements par an et qui sont « situés dans des petites villes ou villages manquent de personnels, sont mal équipés et peu rentables, ce qui augmente le risque de décès chez les nouveaux-nés ». Il a également déclaré que son Ministère « ne négociera certainement pas avec les hôpitaux traitant 10 accouchements [par an] mais qu’il pourrait négocier avec ceux traitant 100 naissances ou plus à l’année ». A la suite de cette annonce, de nombreuses manifestations ont eu lieu notamment dans les villes de Maralik et de Yeghvard. Armen Abovyan, député du parti « Arménie Prospère » a annoncé sur sa page Facebook qu’il s’agissait « d’un problème majeur » et qu’il ne pouvait « en aucun cas y avoir d’optimisation aux dépens des hôpitaux et des maternités ».

Un groupe d’amitié Arménie/Ouzbékistan va voir le jour au Parlement/ La presse rend compte de l’avis positif de la Commission permanente des relations étrangères de l’Assemblée Nationale d’Arménie à la création d’un groupe d’amitié Arménie/Ouzbékistan au sein du Parlement.

Le Président Armen Sarkissian a fait état de l’importance du rôle des femmes dans le développement du pays/ Après avoir participé à une discussion sur l’environnement et les énergies renouvelables et la participation des femmes dans ces secteurs, le Président arménien a annoncé que les femmes contribuaient à façonner un climat de tolérance et de stabilité. Bien qu’il ait rappelé que le rôle des femmes dans la famille était unique et inestimable notamment pour ce qui est de l’éducation des enfants, la préservation de la culture, de la langue, des valeurs et des traditions nationales, il a tout de même affirmé qu’elles disposaient aujourd’hui de possibilités beaucoup plus larges de montrer leurs qualités et de participer au processus décisionnel dans divers secteurs.

Politique étrangère :

Armen Sarkissian a rencontré le Président du Rwanda Paul Kagame en marge du Forum d’Abou Dhabi/ Au cours de cet entretien les deux dirigeants se sont accordés sur le fait qu’ils partageaient de nombreux points communs : leur pays ont tous les deux survécu à un génocide, leur territoire est relativement réduit, et ils bénéficient de nombreux avantages qu’ils pourraient transformer en succès. Ils ont convenus qu’il était nécessaire que leurs deux pays se rapprochent afin d’entamer une coopération plus étroite notamment pour ce qui est de la gouvernance électronique. Armen Sarkissian, dans la continuité de cette initiative, a invité le Président rwandais à venir assister à plusieurs conférences internationales se déroulant en Arménie telles que l’Armenian Summit of Minds.

Economie :

Le Ministère de l’Economie annonce une baisse de rendement de 4% dans le domaine de l’agriculture en 2019/ Tigran Khachatryan, Ministre de l’Economie, justifie ce résultat par deux facteurs : l’un est lié à la comptabilité et le second est lié au fait que l’agriculture arménienne n’est pas encore suffisamment efficace pour fixer un taux de croissance élevée. A ce sujet, il justifie les réformes en cours car selon lui elles devraient permettre d’accroître la compétitivité du pays en termes d’agriculture.

Le premier vol Milan/Erevan a été inauguré/ La presse rend compte que la compagnie aérienne Ryanair a effectué son premier trajet entre Milan et Erevan. En raison de la grève des contrôleurs aériens italiens ce vol aurait dû être annulé, mais à la suite d’un appel du Comité de l’Aviation Civile arménien à destination de la direction de Ryanair, son annulation a été suspendue. Ce vol inaugural n’a finalement subi qu’un simple retard.

Visa :

Mise en place d’une exemption de visa pour les citoyens arméniens qui se rendront en Chine/ La presse rend compte qu’à partir du 19 janvier 2020 les citoyens arméniens n’auront plus besoin de visa pour se rendre en Chine.

Sécurité :

La compagnie aérienne Armenia Airways a repris ses vols en direction de Téhéran/ La presse indique que les vols en direction de l’Iran ont repris seulement deux jours après qu’ils aient été suspendus pour raisons de sécurité, suite aux recommandations du Comité de l’Aviation civile Arménien.

Rédaction : Orlane Moreau

Chancellerie politique,

Ambassade de France en Arménie

8 rue Grigor Lusavorich, 0015 Erevan