HSBC nomme un nouveau PDG en Arménie

HSBC a annoncé la nomination d’Irina Seylanyan au poste de directeur général désigné de la société CJSC HSBC Bank Armenia. Cette nomination est soumise à un enregistrement réglementaire. Irina succède à Paul Edgar, qui prendra un nouveau poste en dehors de HSBC Armenia.

Ayant rejoint HSBC en 1997, Irina occupe actuellement le poste de responsable des marchés mondiaux chez HSBC Malte et est directrice non exécutive de HSBC Arménie et de HSBC Global Asset Management (Malta) Ltd. et divers postes chez HSBC Armenia, notamment celui de directeur général adjoint et directeur des services bancaires et marchés mondiaux.

Chris Davies, PDG d’Europe International, a déclaré : « Je voudrais exprimer ma gratitude à Paul Edgar pour sa contribution significative à nos activités en Arménie. Sous sa direction, la banque a réussi à servir nos clients et à conduire nos priorités commerciales. Je suis ravie de souhaiter la bienvenue à Irina Seylanyan au sein de HSBC Armenia. Apportant à ce poste plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire en Arménie et à l’international, elle est un excellent leader pour notre franchise dans le pays. »

Irina Seylanyan a déclaré : « Je suis ravie de retourner en Arménie pour diriger notre banque et dialoguer avec nos clients arméniens et internationaux. Nous avons une équipe fantastique dans le pays et à travers le monde, et nous collaborerons étroitement pour mettre notre réseau et nos capacités à un meilleur usage pour nos clients. »

HSBC Bank Armenia a été créée en 1996. La banque est une coentreprise entre le groupe HSBC, qui détient 70% du capital, et un membre de l’entreprise arménienne à l’étranger avec 30% du capital. HSBC Armenia sert environ 30 000 clients à travers huit bureaux situés à Erevan et environ 392 employés. Au 31 décembre 2018, la banque dispose d’actifs d’un montant de 268 milliards AMD, y compris ceux, alloués avec la médiation de HSBC Holdings PLC.