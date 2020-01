Il y a 13 ans Hrant Dink était assassiné

Il y a 13 ans, le 18 janvier 2007 était assassiné à Istanbul le journaliste arménien Hrant Dink devant les locaux de la rédaction de son journal « Agos » (sillon en arménien) par un jeune nationaliste turc Ogün Samsat. Né en 1954 à Malatia et arrivé à Istanbul à l’âge de 7 ans dans un orphelinat, Hrant Dink avait 52 ans. En juillet 2011, son assassin a été condamné à plus de 22 ans de prison par la cour criminelle d’Istanbul mais l’enquête se poursuit toujours sur les véritables commanditaires de ce crime.

Hrant Dink était poursuivi par les tribunaux turcs pour « dénigrement de l’identité nationale turque » et ses propos concernant le génocide des Arméniens dans l’Empire ottoman lui avaient attiré l’hostilité du gouvernement. Il fut également dans le viseur des nationalistes turcs pour avoir publié dans « Agos » un reportage sur Sabiha Gökçen la fille adoptive d’Atatürk, première femme pilote de chasse en Turquie et véritable légende de l’histoire officielle de la Turquie. Hrant Dink a démontré que Sabiha Gökçen était…arménienne. Ce fut sans doute sa condamnation a mort par les nationalistes turcs. Celui qui désirait être un lien entre Arméniens et Turcs fut ainsi tué il y a 13 ans à Istanbul.

Krikor Amirzayan