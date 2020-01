Municipales à Marseille : Chamassian désigné candidat LREM dans les 11e-12e

Carambolage nocturne dans l’Est marseillais. S’ils s’observaient de loin jusque-là, les principaux candidats aux municipales dans les 11e-12e se bousculent soudain. Pendant que Julien Ravier, maire Les Républicains du secteur, présentera ce soir ses vœux sur le thème de la nature, Franck Allisio, le conseiller régional Rassemblement national inaugurera son local de campagne à la Valentine. « J’ai l’impression d’être un peu seul sur le ring, s’amuse-t-il. On est sur le terrain depuis longtemps, on incarne l’alternance. » Il va vite retrouver Pascal Chamassian. La commission nationale d’investiture de La République en marche (LREM) ayant désigné hier soir l’ancien conseiller municipal (app. PS) issu de ce secteur pour conduire sa liste. « Il y a une forme de logique », note celui qu’Yvon Berland désigne comme son « premier soutien ». Finaliste aux législatives 2017 dans cette circonscription, il se place « en position de challenger ». Et mise sur « une campagne atypique. On va bousculer, casser les codes ».

lire la suite....

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5847185/municipales-a-marseille-chamassian-designe-candidat-lrem-dans-les-11e-12e.html