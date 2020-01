Journal Agos : Hrant Dink, votre espoir et vos rêves sont notre héritage

À l’occasion du 13e anniversaire de l’assassinat du journaliste Hrant Dink, le journal Agos a titré comme suit : « Votre espoir et vos rêves sont notre héritage. »

Selahattin Demirtaş, Osman Kavala et Ahmet Altan ont également écrit pour le défunt journaliste de prison.

L’homme d’affaires et défenseur des droits humains Osman Kavala, le seul accusé arrêté du procès Gezi ; L’ancien coprésident du Parti démocratique des peuples (HDP) actuellement emprisonné Selahattin Demirtaş ; et le journaliste arrêté Ahmet Altan ont également écrit un article à la mémoire du défunt journaliste.

Ayant perdu la vie dans une attaque armée devant le journal Agos à Şişli, İstanbul le 19 janvier 2007, le fondateur et rédacteur en chef du journal Agos Hrant Dink sera commémoré dans plusieurs villes et pays à l’occasion du 13e anniversaire de son assassinat ce dimanche.

À côté de sa photo prise par Sebati Karakurt, le journal a commémoré Hrant Dink en ces termes :

« Cela fait 13 ans que Hrant Dink, le fondateur et rédacteur en chef de notre journal, est décédé dans un meurtre raciste. Ces 13 années se sont écoulées et se poursuivent toujours avec une recherche et une demande de justice, en particulier dans le cas du meurtre. . »Au cours de ces 13 années, il ne s’est malheureusement produit aucun développement significatif qui révélerait ceux qui ont planifié ce meurtre sombre, en particulier ceux qui se cachent au sein de l’État.

« Ce n’est que neuf ans après le meurtre que des officiers publics ont été jugés. Bien que certaines relations aient été découvertes et que le rideau de mystère se soit séparé même un peu dans l’affaire qui a duré près de quatre ans, il n’y a toujours pas d’enquêtes efficaces et ceux qui ont ouvert la voie à son assassinat et l’ont fait prendre pour cible ne sont pas jugés, l’État résiste toujours. »Cependant, les mots et les rêves de Hrant Dink grandissent avec chaque jour qui passe. Depuis 13 ans, de plus en plus de gens en Turquie et à l’étranger écoutent attentivement les paroles de Hrant, ils apprennent à connaître son monde et se ressentent proche de lui en visitant le site de la mémoire, qui a été ouvert l’année dernière. L’espoir et les rêves de Hrant nous guident. "



« Nous continuerons d’exiger la justice »

S’adressant aux lecteurs du journal Agos de la prison de Silivri à Istanbul, Osman Kavala a indiqué qu’il ne pouvait pas être à Şişli le 19 janvier pour commémorer Hrant Dink cette année, comme ce fut également le cas les deux années précédentes.

Osman Kavala a ajouté ce qui suit en bref :

« Je commémorerai cher Hrant en pensant à sa photo prise avec des mouettes et en regardant les mouettes qui volent au-dessus de moi. »La commémoration de Hrant nous fait face à la dure réalité de la facilité avec laquelle un être humain peut faire un tel mal à un autre être humain, à ses concitoyens, à leurs frères et soeurs.

« Mais, penser à Hrant nous donne plus de force pour supporter ce que nous traversons et pour nourrir l’espoir. Moi et ceux qui ont été injustement mis derrière les barreaux ont perdu notre liberté pendant un certain temps ; Hrant a perdu la vie à cause de ce qu’il a écrit et dit. »Tant que nous vivrons, nous aurons la possibilité d’exiger la justice et d’espérer, seuls et avec les autres ... Nous-mêmes et avec les autres, nous continuerons d’exiger la justice pour Hrant, pour les gens honorables de cette pays et pour tout le monde. Je souhaite que 2020 soit une année qui suscite nos espoirs. "

« Certains s’inquiètent du fait que vous êtes arménien »

Arrêté dans la prison de type F d’Edirne, l’ancien coprésident du HDP, Selahattin Demirtaş, a également adressé une lettre à Agos à la mémoire de Hrant Dink.

« Nous entendons également des choses susciter l’espoir derrière les barreaux », a déclaré Selahattin Demirtaş, ajoutant : « Partout où il y a des persécutions, il y a de la résistance. S’il y a de la résistance, il y a de l’espoir. »

Selahattin Demirtaş a également partagé une anecdote de l’année 2001. Il a raconté brièvement comment Dink est venu à une conférence à Diyarbakır comme suit :

« Mon cher ami, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou non ... Vous êtes venu à Diyarbakır pour une conférence en 2001. L’état d’urgence était toujours en vigueur, il n’avait pas encore été levé. Il était très difficile de obtenir une autorisation pour un panel ou une conférence. Mais, une autorisation pouvait encore être obtenue pour cette conférence. »À l’époque, il fallait remettre des copies du registre d’identité, des certificats de résidence et des casiers judiciaires de tous les orateurs à la direction de la sécurité avant la conférence. J’assistais aux procédures bureaucratiques. Nous vous avons appelé et demandé ces documents. « Cela ne peut pas être vrai », avez-vous dit au début. Nous pouvions à peine vous convaincre. Parce que nous voulions vraiment que vous soyez notre invité à Diyarbakır et que vous assistiez à la conférence.

« Lorsque les documents de tous les orateurs sont arrivés, nous sommes allés à la direction de la sécurité pour la demande. Le commandant de la police a examiné les documents et a dit : » Donc, vous invitez également un Arménien, non ? « »J’avais toujours oublié de te le dire après ce jour-là. A ce moment-là, j’ai réalisé que certaines personnes ne voyaient pas ton humanité, elles s’inquiétaient que tu étais arménien."

« Un meurtre, des funérailles »

Arrêté à la prison de Silivri à Istanbul, l’écrivain et journaliste Ahmet Altan a également rédigé un article à la mémoire du défunt journaliste.

Intitulé « Un meurtre, des funérailles », l’article d’Ahmet Altan s’est concentré sur le rôle joué par la Turquie dans le meurtre de Hrant Dink :

« Certaines personnes dans des pièces secrètes ont décidé qu’il était » coupable « . Le premier plus grand crime de Hrant était d’avoir dit à la Turquie qu’un Arménien était un humain et qu’un Arménien était aussi désirable qu’un Turc ».