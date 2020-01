Deux séismes de puissances moyennes hier matin dans la région de Chirak au nord de l’Arménie

Hier à 8h20 (heure de Greenwich) un double séisme s’est produit dans la région de Chirak au nord-ouest de l’Arménie. L’épicentre du séisme était situé à 19 km au sud-est du village d’Ashotsk, séisme à 10 km de profondeur. Sa puissance était de 3 degrés sur l’échelle de Richter. Il fut ressenti à Gumri ainsi qu’au village de Tsorachen. Peu de temps avant à 5h28 (heure locale) un premier séisme était également ressenti avec son épicentre se trouvant à 10 km au sud-est d’Ashotsk et d’une puissance de 4 à 5 degrés à son épicentre. Ce premier séisme a été ressenti dans la région de Lori (nord de l’Arménie) dans la ville de Spitak ainsi que les villages de Hartakiyugh, Chirakamout ainsi qu’à Gumri (région de Chirak) et les villages de Dadjour et Ashotsk.

Krikor Amirzayan