Communiqué de presse - Ostracisme et intolérance

La Croix Bleue des Arméniens de France section Astrig d’Arnouville fête, cette année, les 15 ans de sa troupe de danse, composée de près d’une centaine d’enfants de 5 à 20 ans qui se font une joie de présenter ce spectacle anniversaire le 8 février prochain à l’espace Marcel Pagnol à Villiers le Bel.

A l’annonce de cette soirée, et à la présence de la chanteuse Nuné Yesayan, une vague d’appel à boycott s’est diffusée sur les réseaux sociaux.

Cet appel fait suite à des propos que la chanteuse aurait tenus lors d’une interview et à une pétition qu’elle a signée en Arménie pour demander la libération de Robert Kotcharian avec une soixantaine d’autres artistes. La Croix Bleue des Arméniens de France a déjà dû faire face à ce genre d’appel et n’a jamais annulé quelque représentation que ce soit. Aujourd’hui, devant la violence des propos tenus par certains groupes prêts à venir en découdre physiquement avec la chanteuse et la sécurité des enfants étant au centre de nos préoccupations, la section a préféré annuler la prestation de l’artiste pour ne pas les effrayer. D’autres chanteurs accompagneront ainsi les enfants sur scène.

Il est honteux, inadmissible et inconscient de lancer ce genre d’appel contre une artiste arménienne, d’autant plus lorsque des enfants assurent le spectacle, ou encore de menacer personnellement des membres d’une association humanitaire qui œuvre depuis plus de 90 ans en France.

La Croix Bleue des Arméniens de France rappelle que Nuné Yesayan était invitée en France en tant qu’artiste pour accompagner des enfants et non pas pour tenir un meeting politique et que sa présence à ce spectacle n’est en rien un soutien de la Croix Bleue à ses opinions politiques.

Nous déplorons que les opinions parfois extrêmes et violentes présentes en Arménie s’invitent de plus en plus souvent en diaspora et plus particulièrement en France où chacun est libre d’exprimer ses opinions sans se voir insulté, menacé ou mis au banc de la société. L’ostracisme et l’intolérance n’ont pas leur place dans les valeurs que portent la Croix Bleue des Arméniens de France qui consacre tous ses efforts bénévoles aux autres depuis plus de 90 ans.

Plus que jamais, nous serons avec le peuple et pour le peuple.

Paris,

Le 16 janvier 2020