En ski Katia Galstyan sur la course du 5 km et Mikael Mikaelyan sur 10 km classique enlèvent le titre de champions d’Arménie

Les championnats d’Arménie de ski ont débuté samedi à Tsakhgadzor (Dzargadzor). Chez les femmes dans la course des 5 km, Katia Galstyan originaire d’Ashotsk a gagné la course en 19’25’’1. Elle a précédé Varsik Avetisyan originaire de Gumri qui réalisa un temps de 24’55’’2 et Angelina Mouradyan d’Ashotsk avec un temps de 25’54’’8.

Chez les hommes dans la course classique du 10 km, Mikael Mikaelyan a remporté le titre de champion d’Arménie avec 33’25’’6. Il a devancé Tadevos Poghosyan médaille d’argent avec 33’45’’4 et Yervand Manoukyan médaille de bronze avec 38’32’’4.

Les championnats d’Arménie de ski se termineront demain dimanche 19 janvier à Ashotsk.

Krikor Amirzayan