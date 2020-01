Revue de la presse arménienne du 14 janvier 2020

Politique intérieure

L’Arménie commémore le 30e anniversaire des pogroms à Bakou/ Cette semaine, l’Arménie commémore le 30e anniversaire des pogroms anti-arméniens à Bakou. Du 12 au 17 janvier 1990, 90 arméniens ont trouvé la mort, 700 ont été blessés et les quelques 40 000 arméniens encore présents en Azerbaïdjan prirent la fuite. Le Premier ministre, le Catholicos Karekin II et plusieurs hauts-responsables politiques se sont rendus au Mémorial du génocide pour rendre hommage aux victimes des pogroms. Dans un discours diffusé à la presse, Nikol Pachinian a dénoncé l’action des agresseurs et a accusé le gouvernement azerbaïdjanais de poursuivre une politique « arménophobe » encore aujourd’hui. Il a également déclaré que « nous ne permettrons pas de nouvelles tentatives d’extermination ou de déportation en masse d’Arméniens. La République d’Arménie, la République d’Artsakh et tous les Arméniens du monde entier uniront l’ensemble de leur potentiel pour garantir le droit du peuple arménien à l’existence et au développement pacifique dans leur patrie historique, y compris en Artsakh. »

Politique étrangère

Le président arménien a rencontré le prince héritier de l’Émirat d’Abu Dhabi/ En visite de travail aux Émirats Arabes unis, le président arménien Armen Sarkissian a rencontré le Cheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, prince hériter d’Abu Dhabi et ministre de la Défense des Émirats arabes unis. Armen Sarkissian a exprimé sa gratitude au cheikh pour l’invitation à assister à la conférence de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi, destinée à l’essor du développement durable. Ils ont pu discuter de la coopération bilatérale dans le développement des nouvelles technologies, de la sécurité alimentaire ou encore de la gestion des déchets nucléaires. Le cas du tourisme a également été abordé, le président arménien attachant une importance toute particulière à l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre Erevan et Abu Dhabi. Le Cheikh a chargé le chef de l’organisation concernée d’apporter une solution à ce problème.

Sécurité

Armenia Airways a annulé son vol Erevan-Téhéran mais reprend son opération à partir d’aujourd’hui/ Suite aux recommandations du Comité de l’Aviation civile arménien sur les risques présentés par l’espace aérien iranien (cf. revue du 13 janvier 2019), la compagnie Armenia Airways a décidé d’annuler son vol du 12/01 à destination de Téhéran. Sur les réseaux sociaux, Armenia Airways a cependant annoncé la reprise de cette connexion à partir d’aujourd’hui, suite aux garanties reçues par l’Ambassade d’Iran en Arménie.

Économie

Le gouvernement arménien rapporte une augmentation de 16% de ses recettes fiscales en 2019/ David Ananian, chef du Comité des recettes de l’État, a déclaré que les services fiscaux et douaniers avaient collectés 1.5 trillions de drams de taxes cette année (env. 2.8 milliards d’euros). Il a attribué cette augmentation aux efforts continus du Comité sur l’amélioration de la gestion des impôts et la lutte contre l’évasion fiscale.

Rédaction : Émile Jacquet

Ambassade de France en Arménie