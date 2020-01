L’idéologue notoire de l’Azerbaïdjan subit une chute précipitée

Au milieu de l’agitation en cours au sein de l’élite politique azerbaïdjanaise, l’un des plus grands noms à tomber a été Ali Hasanov.

Longtemps l’un des responsables les plus notoires du gouvernement azerbaïdjanais pour ses attaques véhémentes contre les détracteurs du gouvernement, tant au pays qu’à l’étranger, il a été limogé le 29 novembre. L’annonce en deux phrases de son limogeage par le président Ilham Aliyev n’a fourni aucune explication, mais dans un interviewé le même jour avec BBC Azeri, Ali Hasanov a déclaré qu’il demandait à être relevé de ses fonctions depuis trois ans et qu’il continuerait à être un « Aliyeviste ».

Cependant, ce qui s’est passé depuis suggère que le départ d’Ali Hasanov était loin d’être amical.

Ali Hasanov était un conseiller présidentiel de longue date avec une responsabilité particulière pour les médias ; son titre officiel le plus récent était « assistant du président pour les questions publiques et politiques ». Il est originaire du Nakhitchevan, la maison ancestrale de la famille Aliyev, et a commencé sa carrière politique en 1994 en tant que chef du département d’idéologie du parti de la Nouvelle-Azerbaïdjan au pouvoir quand il était dirigé par le père et prédécesseur d’Ilham, Heydar Aliyev.

Ali Hasanov était connu pour son vitriol teinté de nationalisme contre les opposants au gouvernement, qu’il a qualifié d ’« éléments antinationaux » ou de « forces étrangères anti-azerbaïdjanaises ». L’une de ses cibles les plus courantes était les efforts de promotion de la démocratie financés par l’Occident, qui « trompaient certains des nos jeunes à agir contre l’État, financés par diverses sources sales qui les poussent à agir de manière malsaine et antinationale », a-t-il déclaré à un groupe de jeunes progouvernemental en 2013.

En 2010, il est allé jusqu’à proposer l’adoption d’une terminaison « nationale » pour les noms de famille azerbaïdjanais, comme le russe « -ov » ou le géorgien « -adze ». Il a suggéré « -az », mais cela n’a jamais fait son chemin.

Sa principale responsabilité, cependant, était de traiter avec la presse. « Les journalistes, les fonctionnaires et toutes les personnes impliquées dans le domaine le considèrent comme un ami », a écrit le site d’information Azertaym dans un article sur Hasanov, lui attribuant « la création de relations fructueuses entre l’État, les médias et la société civile ».

Tout en développant une politique médiatique et en agissant fréquemment en tant que porte-parole du gouvernement, Hasanov et sa famille ont en même temps construit secrètement un petit empire médiatique qui a bénéficié des politiques qu’il a adoptées.

Ali Hasanov était également largement soupçonné d’être à l’origine de l’utilisation par le gouvernement de trolls sur Internet pour tenter de discréditer ses opposants. « L’ordre d’attaque vient d’Ali Hasanov et de son groupe », a déclaré Habib Muntezir, membre du conseil d’administration de la chaîne de presse azerbaïdjanaise Meydan TV, dans une interview en 2019. « J’appelle les trolls de l’appareil présidentiel les personnes qui planifient ces attaques. »

Mais il a nié les allégations. « Ils prétendent que je suis le chef de l’armée des trolls et que si je quitte, l’activité des trolls cessera », a-t-il déclaré dans son entretien de sortie avec la BBC Azeri. « C’est faux et diffamatoire. Il n’y a pas d’armée de trolls en Azerbaïdjan. Il y a simplement le public qui soutient le président. »

Chute

Ali Hasanov faisait partie de l’ancienne élite, associée au Nakhitchevan et Heydar Aliyev, qui a été systématiquement mise à l’écart au cours des deux dernières années environ, en faveur de jeunes fonctionnaires technocratiques associés à l’épouse et premier vice-président d’Ilham Aliyev, Mehriban Aliyeva, et sa famille. Ali Hasanov n’était pas connue pour avoir eu de différends avec Aliyeva et l’a félicitée publiquement. Mais cela ne suffisait toujours pas.

« La grande majorité de ceux qui ont été démis de leurs fonctions sont ceux qui ne sont pas fidèles à Mehriban Aliyeva ou ne s’y opposent pas », a déclaré l’analyste politique Arastun Orujlu dans une interview à Eurasianet. Mais Orujlu a déclaré que la propre croissance d’Ali Hasanov en tant qu’homme d’affaires et son pouvoir sur le monde des médias auraient également pu le pousser à l’écart.



Lors d’une réunion du cabinet en octobre, Aliyev s’est plaint que « certains qui sont au pouvoir » s’opposent aux « réformes » qu’il a déclaré que le gouvernement menait. « Ils critiquent les réformistes dans les médias », a déclaré Aliyev, dans ce que beaucoup ont interprété comme une référence à Ali Hasanov, étant donné sa conservation de la relation médias-gouvernement.

En tout cas, après son départ, Ali Hasanov est très vite devenu la cible d’attaques et de dénonciations de ses anciens alliés du gouvernement.

Fin décembre, le journal officiel Respublika a publié un long éditorial intitulé « Boomerang », accusant le « perfide » Hasanov d’une litanie de péchés, dont la corruption et la mauvaise gestion des médias azerbaïdjanais. En particulier, l’article a accusé Hasanov de privatiser illégalement l’ancienne maison d’édition d’État et de créer un empire commercial qui comprenait non seulement les médias, mais aussi des écoles et des universités privées.

Certains des anciens camarades d’Ali Hasanov s’étaient retournés contre lui avant même son licenciement. En novembre, un fondateur du Nouveau Parti azerbaïdjanais et un ancien ministre du gouvernement Ali Naghiyev ont accusé Ali Hasanov de corruption. Naghiyev a déclaré qu’il avait aidé le jeune Hasanov à obtenir ses premiers postes dans la politique et le parti. « Et maintenant, allez voir le jardin d’Ali Hasanov, puis regardez le mien. Et vous verrez lequel est luxueux », a-t-il déclaré dans une interview au site d’information Demokrat.az. »Je dis cela parce que je veux qu’Ilham Aliyev sache qu’être entouré de gens aussi honteux nuira à sa réputation."

Et un mois avant son limogeage, une photo a été divulguée d’Ali Hasanov avec Gurban Mammadov, l’un des exemples les plus notoires d’un monde trouble de blogueurs de quasi-opposition qui vivent à l’étranger et critiquent le gouvernement tout en critiquant l’opposition traditionnelle du pays. Beaucoup ont lié les liens de Hasanov avec le « clan du Nakhitchevan » et les attaques particulièrement violentes de Mammadov contre la Première Dame Aliyeva.

Hasanov a répondu en déclarant que les deux avaient été camarades de classe à l’Université d’État de Moscou, mais se sont finalement disputés sur la politique de plus en plus radicale de Mammadov.

Hasanov a rejeté la demande d’interview d’Eurasianet. « Honnêtement, je ne veux pas répondre à ces choses », a-t-il déclaré lors d’un bref appel téléphonique. « Tout le monde est libre d’avoir sa propre opinion, je ne veux pas lancer un débat à ce sujet. »

Briser l’empire

À la suite de son licenciement, plusieurs médias de Hasanov ont été fermés ou transférés à de nouveaux propriétaires. Quelques jours seulement après son éviction, le service de sécurité électronique, qui fait partie du ministère des transports, des communications et de la haute technologie, a rendu une ordonnance restreignant l’accès à plusieurs sites Web liés à Hasanov, notamment anews.az, publika.az et aznews.az. Cependant, tous les sites semblent toujours disponibles.

Khazar TV, dont le président était le fils de Hasanov, Shamkhal Hasanli, a été remis à un animateur de télévision, Murad Dadashov. Certains des autres sites Web d’information qu’Hasanov aurait utilisé, comme Novosti.az, ont cessé d’être mis à jour et selon les médias locaux, ils ont perdu des fonds.

Un autre procès a visé un lycée privé enregistré sous le nom de l’épouse de Hasanov, l’accusant de détournement de fonds et d’évasion fiscale.

L’ancien rôle d’Ali Hasanov de gérer la politique médiatique du gouvernement a été transféré à Anar Alakbarov, ancien directeur de la Fondation Heydar Aliyev, dirigée par Aliyeva, la première dame. « Ils veulent une main fiable en charge des questions politiques et médiatiques », a déclaré Orujlu.

Durna Safarova est une journaliste indépendante qui couvre l’Azerbaïdjan.

Eurasianet.org