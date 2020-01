Le chanteur arméno-iranien Andy (Andranik Madadian) auteur-compositeur va avoir son étoile au Walk of Fame, la célèbre « Promenade de la célébrité » le trottoir situé sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Un trottoir sur lequel figurent les étoiles portant les noms des célébrités du spectacle.



Le journal « The Guardian » qui vient de consacrer un article sur Andy affirme que le chanteur est le premier Iranien à figurer parmi les célébrités du Walk of Fame d’Hollywood Boulevard. Rappelons que Charles Aznavour y figure également.

Andy est né à Téhéran en 1958. A 22 ans il s’installera à Los Angeles et pour gagner sa vie, il joue de la guitare dans des clubs de nuit. Ce chanteur pop qui compte 14 albums est à 63 ans une célébrité avec sa voix au timbre unique. Andy qui va avoir son étoile sur l’un des plus célèbres boulevards de la planète dit « de nombreux Américains me découvrent et découvrent mes chansons. J’espère que cette étoile hollywoodienne m’ouvrira d’autres portes » et ajoute « je crée mes chansons pour le peuple Américain, Iranien et Arménien ». Et de conclure « J’ai vécu la grande partie de ma vie à Los Angeles si bien que je suis réellement un Américain d’origine arménienne et je peux dire que je réalise le Rêve Américain ».

Krikor Amirzayan