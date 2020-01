Les Azéris irrités par des brochures touristiques avec des cartes présentant la République de l’Artsakh lors d’une exposition à Utrecht (Pays-Bas)

Au hall d’exposition Jaarbeurs d’Utrecht (Pays-Bas) lors d’une exposition touristique internationale, le stand de l’Arménie était représenté par trois agences touristiques. Selon le site azéri Report.az, le stand de l’Arménie des brochures touristiques présentant une carte de la République de l’Artsakh (Haut Karabagh) ne fut pas du goût d’Emil Aliev le président du Conseil de coordination des Azéris des Pays-Bas et de Belgique. L’Artsakh était également présentée indépendante de l’Azerbaïdjan sur d’autres cartes et brochures dans les stands néerlandais et géorgien. Emil Aliev a exigé le retrait de ces brochures des stands de l’Arménie, de la Géorgie et d’autres agences touristiques des Pays-Bas. En vain ! Suite à son énervement, E. Aliev fut quelque peu bousculé et fut prié de quitter les lieux. Mais Report.az -qui n’est pas une source fiable- écrit « après des efforts et la ténacité, les brochures sur l’Artsakh furent retirées ».

Krikor Amirzayan