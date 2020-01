Le meneur de l’attaque meurtrière au Parlement de 1999 lance un appel à Pachinian

Vendredi, le bureau du Premier ministre Nikol Pachinian a confirmé avoir reçu une lettre de l’homme emprisonné qui avait mené une attaque meurtrière contre le Parlement arménien en 1999. Le bureau a cependant refusé de divulguer le contenu de la lettre envoyée par Nairi Hunanian.

Ancien journaliste, Hunanian a dirigé un groupe armé qui a fait irruption à l’Assemblée nationale et a ouvert le feu le 27 octobre 1999. Le Premier ministre Vazgen Sarkissian, le président du Parlement Karen Demirchian et six autres responsables ont été tués dans cette fusillade qui a propulsé l’Arménie dans la tourmente.

Hunanian a accusé le gouvernement de corruption et de mauvaise gestion et a appelé à un changement de régime alors qu’il tenait en otage des dizaines de députés et de responsables gouvernementaux après les tueries. Lui et les quatre autres hommes armés, dont son frère Karen et son oncle Vram Galstian, se sont rendus à la police après une nuit de négociations avec le président de l’époque, Robert Kotcharian. Les hommes armés ont par la suite été jugés et condamnés à la prison à vie.

Hunanian est devenu éligible à la libération conditionnelle en octobre de l’année dernière en raison de sa peine de 20 ans de prison. Il a demandé aux autorités compétentes de le libérer. La demande a été rejetée.

Le meneur emprisonné, qui a eu 54 ans récemment, semble avoir écrit à Pachinian peu de temps après que les autorités chargées de l’application des lois ont décidé à la fin du mois dernier de reprendre une enquête criminelle sur les meurtres de 1999. Ils essaieront vraisemblablement de déterminer si le groupe armé de Hunanian avait des soutiens puissants à l’extérieur du Parlement.

Certains proches et sympathisants des responsables assassinés soupçonnent toujours l’ancien Kotcharian et son successeur, le président Serge Sarkissian (aucun lien de parenté avec Vazgen), qui était alors ministre de la Sécurité nationale en octobre 1999, d’avoir organisé ces tueries pour éliminer de puissants rivaux. Les deux hommes ont rejeté à plusieurs reprises de telles suggestions, pendant et après une grave crise politique causée par les tueries.

Tout au long de son procès marathon et de celui de ses hommes de main, Hunanian a insisté sur le fait qu’il avait lui-même décidé de saisir le Parlement, sans ordre de personne.