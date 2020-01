Les championnats d’Arménie de ski ont débuté à Tsakhkadzor et se termineront à Achotsk

Les championnats d’Arménie de ski viennent de débuter aujourd’hui 17 janvier à Tsakhkadzor (Dzaghgadzor) et se termineront le 19 janvier à Achotsk au nord de l’Arménie. On note parmi les skieurs engagés à ces championnats d’Arménie, la présence d’un skieur suisse. Gaguik Sargsyan le Secrétaire général de la Fédération arménienne de ski a donné à l’agence Armenpress quelques précisions sur ces championnats.

« Malheureusement cette année, nous avons eu un problème de neige qui était moins abondante. Mais nous avons réussi à enneiger une piste et j’ai espoir que les résultats des skieurs seront au rendez-vous » dit G. Sargsyan.

Cette année près de 30 skieurs qui viennent de Gumri, Achotsk, Erévan et Vanadzor prennent part aux compétitions.

Krikor Amirzayan